Nuova auto per la Polizia Locale di Cesano Maderno.

A rinnovare il parco auto del Comando di via Fermi è da poco arrivata una Toyota Chr Full Hybrid. Ieri, giovedì 14 settembre, alla presenza dell’assessora alla Sicurezza Donatella Migliorino, il sindaco Gianpiero Bocca ha consegnato le chiavi al comandante Gabriele Caimi.

Il veicolo è stato acquistato grazie ad un contributo regionale di circa 20mila euro, ottenuto attraverso la partecipazione a un bando, a copertura della metà della spesa. L’auto è allestita e attrezzata per i servizi di Polizia Locale, è dotata ad esempio di una scrivania a scomparsa per rendere più agevole il compito degli agenti che devono verbalizzare le infrazioni.

"Questo nuovo mezzo renderà ancora più efficiente il lavoro della nostra Polizia Locale, sempre più impegnata, oltre che nell’importante compito di garantire le regole e la sicurezza stradale, anche nella prevenzione e nel contrasto dei comportamenti illegali, come nel caso degli interventi contro la malamovida, in collaborazione con i nostri Carabinieri e le altre Forze dell’Ordine - commenta il sindaco Gianpiero Bocca - Sono compiti delicati e importanti che l’Amministrazione comunale supporta garantendo sempre nuovi strumenti per tutelare i cittadini e aumentare la sicurezza".