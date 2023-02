Il Corpo musicale Giuseppe Verdi di Binzago di Cesano Maderno ha un nuovo direttore artistico, Ylenia Desiglioli, 28enne di Lurate Caccivio, Como.

Nuova bacchetta per il Corpo musicale Giuseppe Verdi

Diplomata in clarinetto al Conservatorio di Como (e laureata in Finanza), sta concludendo il biennio di specializzazione in Didattica musicale infantile e studia anche Direzione. Arriva in sostituzione del maestro Denis Sassi.

"Mi sono avvicinata alla musica proprio grazie alla banda del mio paese - spiega la maestra - Mi ha sempre affascinato il mondo bandistico e credo molto in questo tipo di musica che spesso presenta una alta qualità di esecuzione, oltre ad avere un valore sociale, di aggregazione. Ho avuto la fortuna di trovare nel mio primo maestro una persona che in maniera genuina mi ha trasmesso la sua passione e vorrei fare lo stesso".

Il Corpo musicale festeggia i 145 anni

Con la banda nata a Binzago 145 anni fa la direttrice musicale condivide il progetto di puntare sulla diffusione culturale e musicale tra i più giovani, e consolidare il gruppo attraverso lo studio della musica d’insieme.