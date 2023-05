L'Associazione italiana del rene policistico ha notato nei giorni scorsi un ecografo portatile alla Nefrologia di Desio.

Nuova donazione per l'ospedale di Desio: in Nefrologia arriva un ecografo portatile

Si tratta di una donazione importante non solo perché lo strumento, dotato di una sonda con collegamento wireless e di un tablet è utilissimo per la diagnostica al letto del paziente, in ambulatorio nefrologico o presso il servizio di dialisi, sia in ospedale che nei CAL (i centri dialisi di assistenza limitata), ma anche perché rappresenta una conferma della lunga collaborazione tra il Pio XI e l'Associazione.

“Il fatto che l'AIRP abbia pensato alla Nefrologia di Desio per donare il loro secondo ecografo– racconta Rodolfo Fernando Rivera, direttore facente funzione del reparto dell’ospedale di via Mazzini - è molto significativo: per noi rappresenta un privilegio e una grande responsabilità”.

L'AIRP ha già donato un apparecchio simile alla Nefrologica del San Raffale, punto di riferimento internazionale per la malattia policistica.