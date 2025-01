Una nuova dottoressa in città: chiude l’Ambulatorio medico temporaneo.

Nuova dottoressa in città

Asst Brianza ha comunicato all’Amministrazione comunale che il dipartimento Cure primarie ha conferito un incarico provvisorio, di medico di Medicina generale, alla dottoressa Raquel Ruiz Luna. La professionista entrerà in servizio dall’8 gennaio 2025 e prenderà in carico gli assistiti precedentemente seguiti dalla dottoressa Maria Vittoria Vergani e dal 4 novembre 2024 dall’Ambulatorio medico temporaneo di via San Carlo. Eserciterà la propria attività nell’ambulatorio di via Dante con i seguenti orari:lunedì dalle 10 alle 12

martedì dalle 10 alle 12

mercoledì dalle 14 alle 16

giovedì dalle 18 alle 20

venerdì dalle 14 alle 16

Chiude l'Amt di via San Carlo

La dottoressa sarà contattabile ai seguenti recapiti: telefono 3518563286 (dalle 9 alle 10, dal lunedì al venerdì); email: raquelruizluna7@gmail.com.

Con l’entrata in servizio della dottoressa cessa l’attività dell’Ambulatorio medico temporaneo di via San Carlo che era stato attivato per garantire la continuità assistenziale ai cittadini rimasti senza medico di Medicina generale.