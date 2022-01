Nuova fontana e area giochi in piazza V Giornate

Limbiate

Investimento da 185mila euro per un intervento simile a quello di piazza Della Repubblica

Dopo il parco giochi in piazza Della Repubblica, l’Amministrazione comunale di Limbiate ha intenzione di riproporre l’idea in piazza V Giornate. La Giunta ha approvato lo studio di fattibilità per riqualificare lo spazio verde nell’area pedonale davanti al comando della Polizia Locale installando attrezzature ludiche con sagome di animali in gomma 3D, un trampolino e una fontana a pavimento con 15 getti in sostituzione di quella esistente.

Investimento da 185mila euro

Per dare un nuovo volto all’area verde, il Comune ha previsto un investimento da 185mila euro che prevede appunto la demolizione dell’attuale fontana, la realizzazione dell’impianto con getti d’acqua integrata nella pavimentazione, la posa dei nuovi giochi su una pavimentazione in gomma.

Intervento simile a piazza Della Repubbica

L’intervento è molto simile a quello realizzato in piazza Della Repubblica che era stato concluso a fine settembre. Considerato il riscontro positivo dell’opera, l’Amministrazione ha deciso di individuare in piazza V Giornate l’altra area verde da riqualificare con le medesime modalità, nell’ambito del progetto "Limbiate in fiore".