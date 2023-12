"Nuova ginnastica palestre" soffia 30 candeline

Un piede nel passato e uno sguardo proiettato con ottimismo alle sfide del futuro. Trent’anni vissuti in grande forma. E non potrebbe essere altrimenti per il centro di Chinesiologia "Ng palestre" di Villasanta. Il centro di via Schiaparelli, ieri, domenica 17 dicembre 2023, ha festeggiato 30 anni di onorata attività con una grande festa a cui hanno partecipato moltissimi amici e frequentatori della palestra.

Un traguardo importante

Un traguardo importante raggiunto grazie alla tenacia della professoressa Grazia Pasta, volto conosciuto e ben inserito nel tessuto sociale, politico e religioso di Villasanta, che da oltre 45 anni si occupa di attività fisica, in particolare di far star bene chi si affida a lei. Un percorso ricco di soddisfazioni, dalla passione per lo sport all’Isef, dall’insegnamento nelle scuole, nei centri sportivi, presso il Csi e giudice sportivo per la Ginnastica artistica.

"Ho insegnato in diverse palestre fino a quando, ben trent’anni fa, ho deciso di realizzare il mio più grande sogno: aprire un centro tutto mio dove porre l’attenzione alla persona per il suo benessere in situazioni patologiche osteoarticolari, attraverso il movimento realizzato correttamente in forma personalizzata", ha spiegato Pasta. Tutto ciò sempre in un crescendo che l’ha portata, dopo anni di aggiornamento tutt’ora continuo e costante, alla docenza nelle sue specializzazioni.

"Superare la pandemia non è stato semplice"

"Superare il periodo difficile della pandemia non è stato facile ma essere riusciti a rimanere a galla in questo settore, dove molte palestre concorrenti hanno chiuso, è già una vittoria - ha sottolineato Pasta - Nella recente riforma dello sport, introdotta nel 2018 ma attuata solamente qualche mese fa dal legislatore, è stata riconosciuta la figura del chinesologo che entrerà a breve anche nelle scuole. Questa novità ha rappresentato una vera e propria svolta anche per noi e ci ha portati ad assumere una nuova veste giuridica, infatti siamo diventati una Ssd (società sportiva dilettantistica, ndr) con 4 soci, cioè io e i miei figli Lorena, Francesco e Daniele e l’amministratore unico, ruolo che ricopre mio marito Antonio Locati. Insomma una storia imprenditoriale e famigliare che prosegue con nuovo slancio e che comprende l’ambito chinesiologico (gestito da Francesco), sportivo (con danza e fitness portati avanti da Lorena) e fisioterapico (gestito da Daniele). Abbiamo anche rifatto i loghi del nostro centro. Un’operazione che ci ha permesso di differenziare bene gli ambiti per lavorare con una specificità maggiore: d’altronde quello che fa la differenza è la qualità dell’offerta che andiamo a proporre alla nostra clientela, sempre molto elevata e qualificata. Per noi i corsi di aggiornamento sono alla base del nostro lavoro".

Una passione e un lavoro trasmesso ai figli

"Il segreto sta nella passione per l’attività fisica nelle sue espressioni preventive e curative - ha continuato Pasta - Devo tanto anche a mio marito Antonio che mi ha sempre seguita, aiutata, ha creduto in me e nelle mie potenzialità e sostenuta soprattutto nei momenti difficili".

Pasta, come dicevamo, ha saputo trasmettere questa passione ai suoi figli tant’è che l’hanno condivisa anche nel loro percorso di studi universitari: Francesco è infatti laureato in Scienze Motorie; Lorena e Daniele si sono laureati in Fisioterapia. Tanti anche i collaboratori che affiancano Pasta con competenza e professionalità ai quali affida, dopo un colloquio e scrupolosa valutazione, il suo lavoro ed i clienti che si rivolgono al centro di via Schiaparelli. Anche l’incontro con medici e professionisti del settore, circa una quindicina, con i quali si interfaccia costantemente, e associazioni di categoria hanno contribuito a migliorare la proposta in palestra, a partire dalla professoressa Elena Martinelli, creatrice del metodo «Camo», madrina del Centro nel lontano 1993 e che le ha dato un grande esempio di passione e professionalità. Il centro è palestra qualificata per i tirocini universitari della Statale, Cattolica di Milano, di Pavia e Verona; vengono seguite le tesi di lauree triennali e specialistiche. Un bell’esempio di attività lavorativa riuscita e che ci auguriamo continui a dare i suoi frutti ancora per moltissimi anni.