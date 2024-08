Una linea di circa 200 metri di nuove tubature e del diametro di 40 centimetri per convogliare e portare a valle le acque di dilavamento stradale e quelle del Parco delle Fontanelle.

Nuova linea anti-allagamento al rondò: al via il cantiere per proteggere Agliate

Sono iniziati questa settimana ( lunedì 29 luglio) i lavori del progetto che «Brianzacque» - gestore del servizio idrico integrato per la Provincia di Monza e Brianza - ha predisposto per ridurre e limitare gli allagamenti che, ad ogni precipitazione importante, si verificano attorno all'area del ponte di Agliate, già finita in più occasioni invasa da cumuli di acqua, sassi e fango fra le vibranti proteste dei residenti della frazione.

Per l’apertura del cantiere non ci saranno chiusure in corrispondenza del ponte di Agliate. Sarà vietata, invece, la circolazione lungo via Garibaldi, in territorio di Verano Brianza. Si lavorerà per almeno due settimane prima della pausa per i giorni a cavallo di Ferragosto per riprendere e ultimare poi l’intervento di posa della linea (tempo permettendo) dal 26 agosto fino ad ultimazione del cantiere prima dell’inizio delle scuole.