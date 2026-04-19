Nuova piscina: il cantiere che pensa agli… umarell

Non solo le piscine coperte e quella scoperta, ma anche molto altro. Compresa anche una novità alquanto singolare pensata per gli umarell, gli appassionati dei cantieri.

Il progetto per il nuovo centro natatorio di Vimercate

Tante le novità inserite nella proposta per la realizzazione e gestione del nuovo impianto natatorio comunale di Vimercate dall’associazione temporanea di imprese (“Rimond icd”, “Club aquatico Pescara ssd” e “Martinelli & Benoni”), che si è aggiudicata (unica proponente ) la gara bandita da Palazzo Trotti. Nei giorni scorsi è terminata l’apertura delle buste ed è stato definitivo il quadro della proposta che porta con sé diverse novità rispetto al bando.

Anche campi da tennis e padel

Ci saranno innanzitutto gli auspicati campi da tennis (come in passato), ma anche tre nuovi campi da padel. Spazio anche ad un’area per il beach volley e ad un’area fitness per allenarsi all’aperto. Per quanto riguarda lo spazio esterno, dove verrà realizzata la piscina ludica con le corsie olimpioniche, previsto anche un bar con una struttura stabile.

Offerta al rialzo per canone di locazione e sconti riservati ai residenti

Sul fronte degli introiti al Comune, l’offerente ha messo sul piatto un rialzo del 30% rispetto al canone di locazione previsto dal bando. Palazzo Trotti incasserà quindi ogni anno un affitto non di 100mila euro, come previsto dalla base d’asta, ma di 130mila euro. Buone notizie anche per i futuri utenti di Vimercate dell’impianto: lo sconto per i residenti sale infatti dal 10 al 15% rispetto alle tariffe ordinarie previste.

Un logo che richiama il simbolo di Vimercate

Verrà creato anche un logo particolare per il centro natatorio con la riproduzione di una bracciata a delfino e un’immagine stilizzata del Ponte di San Rocco, simbolo della città.

Un Qrcode per seguire passo passo l’evoluzione del cantiere

Tra le novità ce ne sarà anche una alquanto singolare. La società, per garantire la massima trasparenza durante i lavori e per informare i cittadini sull’avanzamento del cantiere, ha ideato una campagna con l’affissione di grandi manifesti sui quali sarà riportato un qrcode che consentirà ai cittadini di poter essere aggiornati in tempo reale su ciò che starà accadendo, utilizzando la fotocamera dello smartphone. Un regalo in particolare per la schiera di umarell prevista attorno al cantiere.

Avvio delle opere dopo l’estate

Aperte tutte le buste dell’offerta, ora si procederà con gli ultimi controlli di rito necessari all’aggiudicazione definitiva del bando, che avverrà entro un mese. Nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale (che come noto pagherà il nuovo impianto per un costo superiore ai 10 milioni di euro) l’avvio delle opere sarà dopo l’estate.