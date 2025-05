Contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e promuovere comportamenti civili e responsabili. Questo l’obiettivo della campagna #Rifiutalabbandono, ideata da CEM Ambiente in collaborazione con i 76 Comuni soci che dai prossimi giorni torna nelle strade.

Nuova puntata per la campagna CEM: al centro i mozziconi di sigaretta gettati a terra

Dopo il forte messaggio visivo della prima uscita – una pizza "contaminata" da rifiuti, simbolo dell’inciviltà di chi abbandona rifiuti a cielo aperto – è arrivato il momento del secondo soggetto della campagna, dedicato a un gesto troppo spesso sottovalutato: i mozziconi di sigaretta gettati a terra.

Anche questa seconda uscita gioca sul contrasto tra cibo e rifiuti. L’immagine scelta mostra una bel risotto giallo, tra cui spuntano disgustosamente dei mozziconi di sigaretta, con lo slogan: “L’abbandono dei mozziconi è una ricetta che spegne l’appetito. #Rifiutalabbandono”. Un messaggio provocatorio e diretto, pensato anche in questa seconda puntata, per far riflettere e scardinare comportamenti dannosi spesso considerati “innocui”, ma che hanno un impatto reale sull’ambiente e sul decoro urbano.

“L’abbandono dei mozziconi – spiega Alberto Fulgione, Presidente di CEM Ambiente – è un gesto quotidiano che spesso passa inosservato, ma che ha conseguenze da non sottovalutare. Una sola sigaretta può inquinare fino a 40 litri d’acqua. Per questo abbiamo scelto, anche su indicazione dei nostri Comuni soci, di dedicare la seconda fase della campagna a questo tema, continuando a usare la metafora del cibo: nessuno vorrebbe trovarsi un mozzicone nel risotto. E il nostro obiettivo è sempre lo stesso: provocare una reazione, stimolare un cambiamento culturale, con immagini che restano impresse”.

Le diverse iniziative della campagna di sensibilizzazione

Nel corso del 2025, #Rifiutalabbandono è il filo conduttore di tutte le attività educative e di sensibilizzazione di CEM Ambiente. Dal Concorso fotografico "SCATTASOSTENIBILE" all’evento WEPLOGGING appena conclusi. E tornerà con qualche sorpresa anche durante la Domenica in Cascina, 1la festa per grandi e piccini di CEM, che si terrà il prossimo 8 Giugno nella sede di CEM a Cascina Sofia, Cavenago Brianza.

Per seguire tutte le tappe della campagna e restare aggiornati sulle iniziative in programma, è possibile consultare i canali social di CEM Ambiente e il sito www.eventicem.it.

La terza e ultima uscita della campagna, attesa per luglio, sarà dedicata al problema delle deiezioni canine non raccolte.