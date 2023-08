Nuova rotatoria tra Limbiate e Varedo, via il semaforo T-red. Lavori in corso sulla Comasina nell'ambito della costruzione di un supermercato nella ex area Snia

Nuova rotatoria tra Limbiate e Varedo, via il semaforo T-red

Al via i lavori della nuova rotatoria sulla Comasina, all’intersezione con via Turati di Limbiate, al confine con Varedo. La realizzazione dell’opera pubblica rientra nel progetto di riqualificazione della ex area Snia di Varedo, dove è in fase di edificazione, proprio affacciato su corso Milano, un supermercato di medie dimensioni che dovrebbe aprire i battenti nel mese di ottobre. Come previsto dalla convenzione stipulata tra l’operatore privato e il Comune di Varedo, tra le opere di urbanizzazione incluse nel progetto, c’è anche la realizzazione della nuova rotatoria all’innesto con via Turati di Limbiate.

Disagi e modifiche alla viabilità

Di conseguenza, per tutta la durata del cantiere la circolazione subirà disagi con modifiche alla viabilità, limitazioni e il divieto di transito nelle strade interessate dei lavori, soprattutto nei primi giorni di cantiere. Per i veicoli di passaggio sono stati individuati percorsi alternativi, al fine di limitare il più possibile i disagi. La nuova rotatoria sostituirà il semaforo che regolava l’incrocio con via Turati, quindi verrà eliminato anche il T-red posizionato sulla Comasina, nel senso di marcia verso Cesano Maderno.