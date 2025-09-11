Nuova Sala di Emodinamica, Corbetta e Villa “Ora avanti con il nuovo Pronto Soccorso”

“L’inaugurazione della nuova sala di emodinamica all’Ospedale Pio XI di Desio è una notizia di grande valore per tutto il territorio brianzolo e per i cittadini lombardi. Parliamo di un investimento da oltre un milione di euro, realizzato con celerità e che dota il presidio di apparecchiature all’avanguardia come ce ne sono poche nel panorama degli ospedali pubblici nazionali. Così si rafforza la capacità di risposta nelle emergenze cardiologiche e migliorando la qualità delle cure per migliaia di pazienti”.

Nuova Sala di Emodinamica, Corbetta “Ora avanti con il nuovo Pronto Soccorso”

Lo dichiara Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Lombardia, presente ieri mattina all’ospedale di Desio per l’inaugurazione della sala assieme all’Assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso.

“Con questo intervento – prosegue Corbetta – Regione Lombardia conferma la sua volontà di investire in strutture, tecnologie e professionalità, mettendo al centro la salute delle persone. Dopo la nuova sala di emodinamica e l’avvio della Struttura di Medicina d’Urgenza, il prossimo passo sarà finalmente la realizzazione del nuovo Pronto Soccorso, che potrà garantire spazi adeguati, percorsi moderni ed efficienza nell’accoglienza”.

“L’Ospedale di Desio – conclude Corbetta – è un punto di riferimento per oltre mezzo milione di cittadini. Come Lega continueremo a lavorare con determinazione affinché prosegua il percorso di potenziamento del presidio, a beneficio di tutta la Brianza e della Lombardia”.



Villa: “Traguardo importante che valorizza il nostro territorio”

In merito è intervenuto anche Andrea Villa capogruppo della Lega in consiglio comunale: