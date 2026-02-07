Nuova scuola superiore e Casa di comunità in dirittura d’arrivo

Nuova scuola superiore e Casa di comunità: cantieri in dirittura d’arrivo ad Agrate Brianza.

Due cantieri in dirittura d’arrivo ad Agrate

Ultimi mesi decisivi per portare a termine due importanti progetti in città. Uno, la nuova sede dell’istituto superiore Floriani, per mano della Provincia di Monza e Brianza. L’altro, la nuova Casa di comunità per mano di Asst Brianza.

La scuola superiore

La consegna dei lavori per la nuova scuola superiore è prevista per il 30 marzo. Una data che non verrà probabilmente rispettata (basta dare un’occhiata al cantiere per capire che ci vorrà con ogni probabilità qualche settimana in più). Più probabile che il completamento delle opere slitti a fine aprile. Ormai, però, ci siamo. Ultimi mesi di lavori per il completamento dell’intervento di totale riqualificazione e ampliamento dell’ex scuola elementare di via Ferrario, che dal prossimo settembre diventerà la casa dell’istituto superiore “Floriani”, oggi a Vimercate.

Un trasloco che sarebbe già dovuto avvenire a settembre dello corso anno e che è invece slittato di un anno proprio per i ritardi del cantiere.

I prossimi step sono stati definiti giovedì scorso in occasione di un sopralluogo in cantiere alla presenza del sindaco Simone Sironi, dei funzionari della Provincia di Monza e Brianza (che ha ottenuto lo stabile in comodato d’uso gratuito dal Comune per 99 anni e si è accollata le spese di riqualificazione) e del dirigente scolastico del «Floriani», Daniele Zangheri.

“Il grosso del lavoro è in fase di completamento – ha confermato il sindaco di Agrate, Simone Sironi – Contiamo che lo stabile sia pronto per la fine di aprile, così che poi Provincia e scuola possano procedere con i nuovi arredi e il trasloco dalla sede di Vimercate”.

Nel frattempo il Comune sta procedendo con la parte che gli compete e in particolare con la progettazione per la riqualificazione del tratto di via Ferrario davanti alla scuola e, soprattutto, la creazione di nuovi parcheggi nel cortile dell’ex scuola materna Garibaldi e lungo via Lecco. A scuola aperta sono attese ogni mattina ad Agrate circa mille persone tra studenti, professori e personale non docente.

La Casa di comunità aperta dal primo aprile

C’è invece una data certa per l’apertura della Casa di comunità, fissata per il primo aprile.

E’ la data che Asst Brianza ha comunicato all’Amministrazione comunale di Agrate per l’avvio dei servizi (seppur gradualmente) all’interno della nuova struttura in fase di completamente accanto al Polo sociosanitario di via Lecco.

“I lavori sono ormai alla fase conclusiva – spiega il sindaco Sironi – Asst ci ha comunicato che la consegna dei locali è prevista per il 10 marzo. Poi si procederà con gli arredi e in una fase successiva con la sistemazione dell’area esterna. In ogni caso l’apertura è confermata per il primo aprile”.

Ancora da definire nello specifico quale servizi socio sanitari troveranno spazio nella struttura, anche per evitare doppioni e accavallamenti con quelli già presenti nell’adiacente polo sociosanitario comunale. Tra e certezze, l’insediamento della guardia medica e di una serie di specialisti.