Una serie di interventi per garantire più sicurezza per studenti e personale docente e non, per aumentare la dotazione di parcheggi e per favorire il trasporto pubblico.

Nuova scuola superiore: ecco la ricetta per viabilità, parcheggi e sicurezza

Questi gli «ingredienti» della ricetta messa a punto dalla Giunta comunale di Agrate Brianza in vista dell’apertura, dal settembre del 2026, della nuova scuola superiore «Floriani» (ora a Vimercate), nello stabile della storica elementare di via Ferrario.

Un tema caldo, quello di viabilità e parcheggi, più volte sollevato anche dalle opposizioni che temano che il centro cittadino possa andare in tilt.

Anche perché i numeri non sono certo da poco. La stima è che dal prossimo anno scolastico ogni mattina, dal lunedì al venerdì, sbarcheranno nella zona di via Ferrario, sostanzialmente nel centro di Agrate, circa 950 studenti e 80 tra insegnanti e personale non docente.

E gli stessi si riverseranno nelle strade nel primo pomeriggio al suono dell’ultima campanella.

L’Esecutivo guidato dal sindaco Simone Sironi la scorsa settimana ha approvato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali, per un importo complessivo di 1.100.000 euro.

«L’edificio dell’ex scuola elementare – si legge nella delibera – è localizzato in un ambito particolarmente urbanizzato e ad alta densità abitativa. La nuova scuola avrà un doppio accesso: quello principale pedonale da via Ferrario e quello carraio, con un secondo accesso pedonale, da via Dante. Le due vie sono dotate solo in parte di adeguati marciapiedi».

E ancora: «Si prefigurano alcune criticità in ordine al tema dell’accessibilità e della mobilità pedonale e soprattutto della sosta. Sarà necessario adottare una serie di interventi mirati. In particolare: adeguare le fermate del trasporto pubblico, ampliare i marciapiedi, verificare il livello di sicurezza degli attraversamenti pedonali, offrire adeguati spazi di sosta, con un’attenzione specifica alla creazione di parcheggi riservati al personale docente e non docente».

Sulla base di queste esigenze, è nato quindi il documento approvato dalla Giunta che prevede una serie di interventi specifici.

Innanzitutto l’ampliamento dei marciapiedi lungo via Dante fino a 2,20 metri di larghezza e lungo via Ferrario fino a 2,80 metri. Con anche la completa riqualificazione degli stessi.

Inoltre, l’ampliamento della banchina della fermata del trasporto pubblico lungo via Lecco, poco oltre l’angolo con via Dante, che sarà quella principalmente utilizzata dagli studenti. E, ancora: la realizzazione di un attraversamento pedonale lungo via Dante dotato di sistema di illuminazione integrativo.

E, naturalmente, la questione parcheggi. Il progetto prevede la realizzazione di 45 nuovi posti auto lungo via Lecco, su entrambi i lati della carreggiata, coprendo di fatto i fossi (qui verranno creati anche nuovi marciapiedi); e altri 35 posti ricavati all’interno del cortile del vecchio asilo di via Garibaldi, chiuso ormai da alcuni anni e posto a poche decine di metri dalla nuova scuola.