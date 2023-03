Sabato mattina, 1 aprile 2023, il parcheggio di largo 10 luglio 1976 a Seveso sarà chiuso: operai al lavoro per realizzare la nuova segnaletica orizzontale.

I lavori sabato mattina

L'1 aprile sarà un sabato mattina di lavori in largo 10 luglio 1976 a Seveso. Gli operai inizieranno alle 7 e proseguiranno fino alle 12 per realizzare la nuova segnaletica orizzontale e i nuovi stalli del parcheggio, ormai non più visibili. L'area, su cui si affaccia l'edificio della Fla (Fondazione Lombardia per l'Ambiente) ospita infatti un ampio parcheggio in cui è consentita sia la sosta a pagamento che a disco orario (1 ora).

Auto in piazza XXV Aprile

In largo 10 luglio sono già stati posizionati i cartelli dei lavori. Le auto potranno sostare nell'adiacente parcheggio di piazza XXV Aprile, quello su cui si affacciano il Palazzo municipale e il comando della Polizia Locale. Quest'area di sosta è a pagamento, ma solo dal lunedì al venerdì. Sabato dunque i vari mezzi potranno essere parcheggiati senza il rischio di eventuali sanzioni.