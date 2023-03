Nuova segnaletica stradale per la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti

A Cesano Maderno avviato un primo step di interventi sulla segnaletica orizzontale in diverse strade. Si tratta di interventi puntuali di rifacimento della segnaletica che riguardano il ripristino di fasce di arresto e scritte “stop”, attraversamenti pedonali, stalli disabili, stalli di sosta e di carico e scarico per gli esercizi commerciali, strisce di rallentamento della velocità e delimitazioni delle carreggiate.

Nuova segnaletica stradale

I lavori sono stati completati negli scorsi giorni, mentre sono in corso quelli che interessano il quartiere di Cascina Gaeta.

Di seguito alcuni degli interventi eseguiti e che si stanno realizzando:

- via Rossini angolo Padre Boga: rifacimento stalli di sosta parcheggio;

- via Bramante – intersezione con via Vivaldi: fasce di arresto e scritta stop;

- tratto di via Kennedy: rifacimento attraversamento pedonale, striscerallentamento di velocità e di delimitazione della carreggiata;

- via Misurina angolo Monte Rosa: rifacimento attraversamento pedonale e fascia di arresto stop;

- via Tommaseo: rifacimento percorso pedonale tra le vie Dante-Corso Roma;

- via Diaz: rifacimento segnaletica orizzontale stallo disabili;

- via Milano – da rotatoria Duca D’Aosta a via Cerati: lungo la via Milano stalli di sosta compreso carico e scarico e attraversamento pedonale, mentre nell’area interessata dalla rotatoria, compreso il lato opposto, rifacimento zebratura e striscia d’arresto;

- via Nazionale dei Giovi (altezza Farmacia): rifacimento attraversamento pedonale;

- via Volta – intersezione Nazionale dei Giovi: rifacimento attraversamento pedonale;

- porzione del quartiere Cascina Gaeta: fasce di arresto, scritte “stop”, attraversamenti pedonali e stallo disabili, delimitazioni di carreggiate (nella foto: via Valformazza).

La richiesta alle aziende

L’Amministrazione comunale sta, inoltre, richiedendo il ripristino della segnaletica anche in quelle vie compromesse dalle aziende che hanno effettuato interventi di manomissione del suolo pubblico, ad esempio la via Friuli per la quale a breve verrà eseguito un intervento manutentivo di rifacimento della segnaletica nelle porzioni mancanti.