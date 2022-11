Nuova tecnologia per la Radiologia Interventistica dell'ospedale di Vimercate

Due nuove apparecchiature per l’ospedale di Vimercate: si tratta di ecografi di ultima generazione, con una dotazione che rappresenta lo stato dell’arte della tecnologia.

Nuove apparecchiature per l'ospedale

Le apparecchiature sono state destinate alla struttura di Radiologia, diretta da Marcello Intotero: una ha finalità diagnostiche e interventistiche di primo livello, per analisi e operazioni non particolarmente impegnative (biopsie, valutazione della tiroide, etc); l’altra, invece, è utilizzata in sala angiografica per procedure interventistiche di secondo livello, certamente più complesse. L’investimento di Asst Brianza è stato di quasi 80mila euro.

Meno rischi, più prevenzione

Le nuove apparecchiature, che sostituiscono ecografi sfruttati sino ad oggi, consentono di ridurre al minimo complicanze e rischi, con una capacità di identificare le strutture anatomiche interessate e le eventuali presenze patologiche con maggiore nettezza rispetto a prima. La radiologia effettua prestazioni in autonomie oppure in collaborazione con i chirurghi e in caso terapie mini invasive dei tumori. La nuova tecnologia introdotta ha, dunque, un notevole valore aggiunto. Il suo utilizzo è a supporto di diverse specialità che insistono e operano in tutti i presidi ospedalieri dell’Asst: dalla pneumologia alla ginecologia, dalla Chirurgia Generale alla Chirurgia Vascolare.

I numeri della Radiologia

Vale la pena ricordare che la radiologia interventistica diretta dal dottor Intotero è una struttura squisitamente aziendale. Ogni anno realizza 1.500 procedure, 900 circa su pazienti ricoverati: il resto per pazienti in day hospital o esterni, con necessità diagnostiche e interventistiche più semplici.