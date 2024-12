«Nuova Usmate», lettera anonima contro il direttore generale: «Denuncio»

Una lettera anonima, «piena di calunnie e falsità», lasciata al bar del Centro sportivo a Usmate, per accusare il direttore generale della società calcistica di essere «complice» della precedente gestione.

«Nuova Usmate», lettera anonima contro il direttore generale

Questa la denuncia di Francesco Montaperto, uno dei nuovi dirigenti del club, che ovviamente ha rispedito all’ignoto mittente tutte le illazioni e le calunnie contenute nella missiva ritenuta a dir poco offensiva. Nello scritto, dicevamo, si fa riferimento alla passata dirigenza della «Nuova Usmate Calcio», come noto finita nell’occhio del ciclone nel corso dell’ultima e travagliata stagione. Criticità legate principalmente a questioni extra calcistiche, tra cui bilanci e gestioni finanziarie poco trasparenti. Una situazione di cui si vociferava da tempo e che in estate aveva portato a un clamoroso ribaltone (fortemente voluto da buona parte dello staff e delle famiglie) con l’uscita di tutti i vecchi dirigenti contestati e l’ingresso di un asset totalmente rinnovato guidato dal presidente Andrea Forgetta. Obiettivo dichiarato: riportare entusiasmo e fiducia nell’ambiente.

"Accuse vergognose"

«Noi non abbiamo nulla a che fare con la passata gestione, per cui questa lettera fatico davvero a comprenderla - spiega il diretto interessato - So bene che non si dovrebbe dare credito a una missiva anonima che peraltro è scritta in un italiano molto discutibile, però questo episodio mi ha parecchio infastidito. Anche perché non è diretta a me, ma al presidente, a cui viene chiesto di allontanarmi. Le accuse che mi vengono rivolte sono davvero vergognose e ovviamente quanto più possibile lontane dalla realtà dei fatti. Quando abbiamo preso le redini della società abbiamo una trovato una situazione molto complessa sotto tanti punti di vista. Però ci siamo rimboccati le maniche e ci siamo lanciati in questa avventura con l’unico obiettivo di offrire una grande opportunità a Usmate Velate e ai suoi ragazzi».

Nell’operazione di restyling, la «Nuova Usmate» ha anche stretto una partnership con l’Udinese al fine di far crescere e formare i propri atleti. E i risultati stanno arrivando in maniera convincente, visto che le giovanili stanno ben figurando e anche la Prima squadra si trova al comando del proprio campionato.

«Denuncio»

«Sin dal primo momento siamo intervenuti con importanti investimenti anche sulle strutture, tutto a carico nostro - prosegue Montaperto - Ecco perché queste accuse fanno doppiamente male. Siamo cinque amici, tutti con grandi competenze nel mondo del calcio, che si sono messi insieme per portare avanti un progetto ambizioso anche qui a Usmate Velate. Se però la nostra reputazione e il nostro onore vengono messi in dubbio in maniera così meschina non va bene. Ecco perché non ho ritenuto di lasciar correre, ma anzi di sporgere denuncia ai Carabinieri. Io, così come gli altri membri della dirigenza, siamo sempre disponibili al dialogo: se qualcuno vuole venire a parlare con me troverà sempre le porte aperte. Non servono lettere, tanto meno quelle anonime e piene di assurde falsità».