Nuova veste per il palazzetto dello sport

Un intervento da 250mila euro per dare una nuova veste al palazzetto dello sport di Usmate Velate.

Hanno preso il via oggi, venerdì 15 settembre, gli interventi di riqualificazione del palazzetto di via Luini, utilizzato quotidianamente da studenti e atleti.

Il cantiere avrà un costo di 250mila euro provenienti interamente da fondi Pnrr.

L’intervento prevede opere di adeguamento alla normativa antincendio degli impianti elettrico e idraulico, la messa in sicurezza delle scale esterne di accesso alla tribuna, la manutenzione straordinaria dei servizi igienici riservati al pubblico, l’installazione di un servoscala per accedere gli spogliatoi, la sostituzione dei serramenti sul lato delle tribune e l’adeguamento impiantistico di altre parti interne alla struttura.

"In primis - fa sapere il Comune - verranno realizzati gli interventi che interesseranno l'esterno della struttura per impattare il meno possibile sull'attività scolastica e sportiva".

"L’intervento rientra nel quadro più ampio della manutenzione straordinaria che ha interessato il palazzetto dello sport negli ultimi anni - spiegano il sindaco Lisa Mandelli e il consigliere delegato allo Sport Lucia Traversi - Lavori che hanno già previsto la manutenzione del tetto nel 2019 e il rifacimento dell'impianto illuminotecnico nel 2021, con il posizionamento di lampade LED nell'ottica dell'efficientamento energetico. Con questi lavori si aggiunge un altro importante tassello alla riqualificazione della struttura, che non ha avuto alcun impatto economico sul bilancio comunale. Ancora una volta l’attenzione posta dall’Amministrazione e l’attento lavoro di supporto degli Uffici hanno permesso di non andare a impattare sul bilancio comunale, il quale già destina ingenti risorse a supporto dell’attività sportiva facendosi carico della maggior parte dei costi per le utenze e la manutenzione straordinaria delle strutture del centro sportivo".