Progetto

Nuova veste per via Galilei e via Crocefisso

Via ai lavori di riqualificazione di viabilità e verde nell'ambito del Piano integrato dell'ex ospedale e dell'ex cava Cantù.

Vimercate · 13/02/2026 alle 17:34

Partono lunedì prossimo, 16 febbraio, i lavori di riqualificazione delle vie Galilei e Crocefisso, a Vimercate.

L’intervento previsto dall’Amministrazione comunale parte del più ampio Piano Integrato d’Intervento, che comprende anche le aree dell’ex Ospedale e della Cava Cantù, avrà una durata di due mesi.

Via Galilei

Su via Galilei (il progetto nella foto) è prevista la riqualificazione dei percorsi pedonali e la creazione di una nuova ciclabile, con rifacimento del manto stradale e riorganizzazione dei parcheggi. Sul fronte del verde pubblico: sistemazione del giardino esistente, con nuova semina e riorganizzazione dell’area riservata ai cani. In particolare si procederà con la sostituzione delle porte da calcio e la creazione di un’area dedicata al green volley con l’installazione di una rete, su proposta della Consulta di Vimercate Capoluogo, al fine di favorire attività ludiche e sportive. Infine, la creazione di un nuovo filare alberato lungo la ciclabile.

Il progetto di riqualificazione di via Galilei

Via Crocefisso

Per quanto riguarda via Crocefisso il progetto prevede la manutenzione del manto stradale e la riorganizzazione dei percorsi pedonali. Verrà anche realizzato realizzato un nuovo parcheggio privato ad uso pubblico e verranno installati nuovi impianti di illuminazione a led per strade, percorsi ciclopedonali e aree pubbliche.

“Rigenerazione urbana nell’area ex ospedale ed ex cava Cantù”

“L’intervento nelle vie Galileo Galilei e Crocefisso – fa sapere l’Amministrazione comunale – si inserisce in un contesto più ampio di rigenerazione urbana previsto dal Piano Integrato d’Intervento, che mira a ridefinire le aree strategiche della città come l’ex Ospedale e la Cava Cantù”.

La vicesindaco: “Ottima collaborazione con la Consulta”

“Comincia il primo passo del complesso ambito del PII ospedale – commenta la vicesindaco Mariasole Mascia, con delega alla Rigenerazione urbana – Le prime opere pubbliche riguardano la riqualificazione di un’area verde, particolarmente vissuta dai cittadini anche per via delle numerose attività commerciali e degli istituti scolastici limitrofi e delle grandi potenzialità per il gioco, l’aggregazione e le attività sportive. Ottima poi la collaborazione con la Consulta centro, per cui siamo riusciti a intercettare una loro proposta, quella della rete per il green volley, e a cogliere l’occasione per dare attuazione e integrarla nel progetto. Anche grazie alla nuova ciclabile e al rifacimento della illuminazione, comincia a cambiare l’aspetto della città, si creano collegamenti che ne miglioreranno la percorribilità e la fruibilità anche in previsione dei nuovi insediamenti”.

