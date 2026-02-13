Nuova veste per via Galilei e via Crocefisso

Via ai lavori di riqualificazione di viabilità e verde nell'ambito del Piano integrato dell'ex ospedale e dell'ex cava Cantù.

Partono lunedì prossimo, 16 febbraio, i lavori di riqualificazione delle vie Galilei e Crocefisso, a Vimercate.

L’intervento previsto dall’Amministrazione comunale parte del più ampio Piano Integrato d’Intervento, che comprende anche le aree dell’ex Ospedale e della Cava Cantù, avrà una durata di due mesi.

Via Galilei

Su via Galilei (il progetto nella foto) è prevista la riqualificazione dei percorsi pedonali e la creazione di una nuova ciclabile, con rifacimento del manto stradale e riorganizzazione dei parcheggi. Sul fronte del verde pubblico: sistemazione del giardino esistente, con nuova semina e riorganizzazione dell’area riservata ai cani. In particolare si procederà con la sostituzione delle porte da calcio e la creazione di un’area dedicata al green volley con l’installazione di una rete, su proposta della Consulta di Vimercate Capoluogo, al fine di favorire attività ludiche e sportive. Infine, la creazione di un nuovo filare alberato lungo la ciclabile.

Via Crocefisso

Per quanto riguarda via Crocefisso il progetto prevede la manutenzione del manto stradale e la riorganizzazione dei percorsi pedonali. Verrà anche realizzato realizzato un nuovo parcheggio privato ad uso pubblico e verranno installati nuovi impianti di illuminazione a led per strade, percorsi ciclopedonali e aree pubbliche.

“Rigenerazione urbana nell’area ex ospedale ed ex cava Cantù”

“L’intervento nelle vie Galileo Galilei e Crocefisso – fa sapere l’Amministrazione comunale – si inserisce in un contesto più ampio di rigenerazione urbana previsto dal Piano Integrato d’Intervento, che mira a ridefinire le aree strategiche della città come l’ex Ospedale e la Cava Cantù”.

La vicesindaco: “Ottima collaborazione con la Consulta”