A.A.A. nuovo gestore per il Centro sportivo di Carnate cercasi. Si chiuderà verso la fine del mese il bando per l’assegnazione dell’impianto sito nel cuore del quartiere Stazione, fulcro delle attività sportive del paese.

Nuova vita per il Centro sportivo di Carnate

Obiettivo, ma anche necessità, dell’appalto è quello di rendere il Centro più sicuro, moderno e ovviamente attrattivo. Motivo per cui alla gestione dovrà anche affiancarsi un importante lavoro di manutenzione e rinnovamento delle strutture. Attualmente il polo sportivo gestito dalla "Sporting Club Carnate" (la cui convenzione scadrà il 1 settembre) comprende lo spazio per l’accoglienza, il bar e gli spogliatoi; quattro campetti polifunzionali modulabili per ginnastica, calcetto, tennis, volley e basket (coprti dai tendoni in inverno) e il campo di calcio a 7 all’aperto.

Il nuovo bando

Tutte strutture che rendono il Centro di via Pascoli un importante punto di riferimento per lo sport locale, ma che ora richiedono una serie di interventi di restyling e di adeguamento alle normative più recenti. Da qui la decisione di indire la gara per una gestione futura che non solo possa tutelare le realtà già operanti sul territorio e che in Stazione sono "di casa", ma che possa guardare anche al domani con spazi per ulteriori attività che oggi non sono contemplate e che potrebbero rappresentare delle nuove opportunità per la collettività.

A oggi non si sa con esattezza quale possa essere la spesa che un’associazione interessata alla gestione andrebbe ad affrontare per rispondere alle richieste del bando, ma è facile immaginare che non sia proprio di poco conto visti gli interventi di manutenzione in programma. Ecco perché, al fine di permettere alla società di rientrare negli eventuali costi, la durata della convenzione che verrà messa nera su bianco non sarà inferiore ai 5 anni. Il bando prevede una serie di premialità in ambito sociale, tra cui un punteggio superiore a chi garantirà l’attivazione di progetti inclusivi e didattici dedicati ai più fragili.