Nuova vita per l’area verde accanto all’oratorio di Oreno. E altro ancora…

A seguito dell’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio Comunale di Vimercate del permesso di costruire convenzionato, il borgo di Oreno si prepara a una trasformazione urbanistica.

La palazzina al posto dell’ex mobilificio

L’intervento riguarda nello specifico l’area di via Trieste 73/75 sulla quale sorgeva lo storico mobilificio Ravasi, demolito nelle scorse settimane per fare spazio ad una palazzina ad uso residenziale, in fase di edificazione, con tipologia a corte su tre livelli fuori terra, con

una zona centrale che si sviluppa fino al quarto livello.

Le contropartite pubbliche

A fronte di questo intervento, nella convenzione legata al permesso di costruire l’operatore si è impegnato a realizzare una serie di interventi a sua cura e spese.

Un nuovo parcheggio e un’area verde ad uso pubblico

Davanti al nuovo edificio verrà realizzato un parcheggio con 22 posti auto, affiancato da un’area a verde di 440mq: pur restando di proprietà privata, l’area sarà aperta all’uso pubblico.

La cessione al Comune di un’altra area davanti al cimitero di Oreno

E’ inoltre prevista la cessione gratuita al Comune di un’area verde lungo via Rota di 1.200 metri quadrati, alle spalle del cippo per i Caduti che sorge davanti al cimitero di Oreno. Area la cui manutenzione rimarrà a carico dell’operatore per i primi dieci anni.

L’opera più importante: la riqualificazione dell’area verde davanti all’oratorio

L’opera più importante e più visibile per i residenti riguarda, però, la riqualificazione dell’area a verde compresa tra via Madonna e via Isonzo, in corrispondenza dell’ingresso dell’oratorio di Oreno. Lavori che sono incominciati proprio in questi giorni.

Si tratta di uno spazio verde frequentato quotidianamente da famiglie e cittadini, che verrà completamente rinnovato nella sistemazione degli spazi, dei percorsi e dell’arredo urbano.

Nuovi percorsi pedonali, nuovo arredo e nuove aiuole

Il progetto interviene su più fronti. I percorsi pedonali esistenti verranno completamente rifatti: la parte centrale, larga 1,50 mt, è dimensionata nel rispetto della normativa sull’accessibilità per le persone con disabilità, con pavimentazione in beola grigia di forma rettangolare; ai lati si estendono fasce in sassi di fiume. Su entrambi i bordi del percorso verrà piantumata una siepe di convallaria japonica, che contribuirà a definire e valorizzare il tracciato verde. L’arredo urbano sarà interamente rinnovato: le panchine esistenti verranno sostituite con tre nuove sedute e troveranno posto anche nuovi portabici, a completamento dell’arredo dello spazio pubblico. Il giardino sarà ripensato integralmente: verrà posato un tappeto erboso e create nuove aiuole destinate a ospitare fiori di stagione. L’area sarà inoltre dotata di un sistema di irrigazione automatico, per garantirne la cura nel tempo.

Anche una fontana ornamentale

Nel punto di separazione dei vialetti verrà piantumata una lagerstroemia e installata una fontana ornamentale in pietra, elemento decorativo e di richiamo che conferirà carattere al luogo.

Ecco come verrà

L’assessore: “Riqualifichiamo un angolo vissuto dai cittadini”