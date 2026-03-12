Partirà a breve un importante intervento di riqualificazione dell’area verde pubblica compresa tra le vie Sanzio e Maffei, a San Fiorano, frutto di un accordo tra il Comune di Villasanta e l’azienda Rovagnati.

Nuova vita per l’area verde di via Maffei

Il progetto, nato da un positivo confronto tra l’Amministrazione comunale e un gruppo di residenti, prevede la piantumazione di ben 25 nuovi alberi. Le essenze sono state selezionate in base alla loro compatibilità con il territorio e comprendono carpini, lecci e liquidambar. Questi ultimi, con funzione ombreggiante, saranno concentrati nell’area dedicata ai giochi per bambini di via Maffei. Proprio in questa zona saranno inoltre installate tre nuove panchine e un cestino pubblico.

Intervento a costo zero

L’intervento sarà realizzato a costo zero per il Comune. Le spese della riqualificazione saranno infatti sostenute dall’azienda Rovagnati S.p.A. e nell’accordo sono comprese anche la manutenzione e l’irrigazione delle nuove piante per i primi tre anni. L’Amministrazione comunale ha richiesto all’azienda queste opere compensative di valorizzazione ambientale in riferimento alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico (composto da 5.300 pannelli fotovoltaici) da poco completato proprio di fronte all’area verde in questione. L’intervento di Rovagnati, formalizzato in sede di convenzione, è stato accordato dall’azienda in spirito di collaborazione con l’Amministrazione e i residenti, pur non essendo previsto da obblighi di legge.

Cronoprogramma e modalità operative

I lavori di piantumazione partiranno tra l’11 e il 12 marzo (condizioni meteo permettendo) e avranno una durata massima di pochi giorni. Per garantire la sicurezza durante le operazioni, nella fase di messa a dimora delle piante ombreggianti potrà rendersi necessaria la chiusura temporanea dell’area giochi per brevi fasce orarie. La posa degli arredi fissi è invece prevista entro il mese di aprile.