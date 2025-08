Restyling

Terminati i lavori nei parchi di via Bosio (Quartiere San Giorgio) e via Romagna (Quartiere Spaccone)

Si sono conclusi a Desio gli interventi di riqualificazione delle aree gioco cittadine. Dopo i lavori nelle aree ludiche di via Trincea delle Frasche e di via Kuliscioff, via Volta e via Risorgimento sono terminati anche i lavori dei parchi di via Bosio (Quartiere San Giorgio) e via Romagna (Quartiere Spaccone).

Nuove aree gioco riqualificate

Obiettivo degli interventi è stato quello di rendere tali aree verdi più fruibili dalla cittadinanza, più sicure e, laddove possibile, garantirne l’accessibilità e l’inclusività degli spazi, così come definito dal Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) e dal Piano di Accessibilità Urbana (PAU) vigenti.

Via Bosio

L’intervento effettuato intende valorizzare l’area, grazie alle migliorie apportate al precedente stato: sono stati introdotti nuovi elementi e arricchite le potenzialità del luogo, creando collegamenti tra le aree di attività e gioco, vecchie e nuove, in modo coerente con la volontà di mantenere possibile l’utilizzo delle aree a tutti. Sono stati inoltre introdotti nuovi elementi dedicati soprattutto ai bambini piccoli, che rappresentano la maggioranza dell’utenza del quartiere, senza però dimenticare i più grandi e le persone anziane, definendo uno spazio adatto sia al gioco che alla sosta.

Via Romagna

Questo è uno spazio a servizio del quartiere a carattere residenziale, frequentato da famiglie con bambini e da anziani, che trovano giovamento dalla quiete del luogo e dalla vegetazione presente. L’intervento di riqualificazione ha quindi sviluppato una maggiore accessibilità, gli spazi e le funzioni sono stati riorganizzati integrando le attività mancanti, aumentando la sicurezza dell’utilizzo dei giochi e operando scelte nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Sono stati implementati i giochi già esistenti, inserendone di nuovi creando aree di movimento con la nuova pavimentazione che dona carattere all'area. Tutta la zona è stata sistemata e messa in sicurezza, sfruttando l'ombra per definire piacevoli aree di sosta.

Tutte le aree gioco sono state inoltre riqualificate secondo un filo conduttore che caratterizzasse gli interventi e conferisse riconoscibilità e attrattiva attraverso il richiamo ai soggetti e ai colori della contrada del "Palio degli Zoccoli" a cui appartengono.