Nuove chiusure notturne per lavori in Tangenziale Est

Nuovi lavori di manutenzione sulla A51 Tangenziale Est.

Chiusure notturne per lavori sulla Tangenziale Est

Nel dettaglio la società Milano Serravalle informa che, per lavori di pavimentazione di competenza del Comune di Vimercate, si rendono necessarie le seguenti chiusure:

- Dalle ore 22:00 di Mercoledì 5 Luglio alle ore 06:00 di Venerdì 7 Luglio 2023, esclusivamente in pari orario notturno per due notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Vimercate Centro / S.P.45 Arcore-Villasanta (km 25+165) da carreggiata nord (direzione A4-Usmate).

Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo Vimercate Nord (Km 28+137) per la successiva uscita da carreggiata sud.

Lavori di manutenzione del cavalcavia

Per lavori di manutenzione del cavalcavia opera 11 di Carugate, come vi avevamo già accennato, si rende necessaria la parziale interdizione al traffico della sovrappassante S.P.208 come di seguito specificato:

- Dalle ore 22:00 di Lunedì 3 Luglio alle ore 06:00 di Sabato 14 Ottobre 2023, resterà interdetta al traffico la svolta in direzione S.P.208 Brugherio in corrispondenza della rotatoria del Centro Commerciale Carosello sita in prossimità dello svincolo di uscita Carugate (Km 17+808) da carreggiata nord (direzione A4-Usmate).

Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria o in alternativa allo svincolo precedente S.P.113 Cernusco sul Naviglio (Km 15+760).

Si specifica altresì che lo svincolo in uscita per Carugate (Km 17+808) resterà regolarmente fruibile. Nell’ambito delle suddette lavorazioni verrà garantito il transito sul manufatto per il traffico proveniente della S.P.208 Brugherio nella direzione del Centro Commerciale Carugate.