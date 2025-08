Relamping

Il relamping è partito in questi giorni e garantirà una riduzione dei consumi e dei costi di gestione

Nuove luci che consentiranno una riduzione dei consumi e dei costi di gestione. Il relamping è in corso in questi giorni presso il palavolley del centro sportivo di via Luini a Usmate Velate.

Nuove luci nel palavolley del centro sportivo

Nei giorni scorsi è stata emessa una determina per il relamping dell’impianto sportivo per sostituire la vecchia illuminazione e avere un maggior risparmio energetico, assegnando l’incarico a un’azienda specializzata di Concorezzo per un ammontare di circa 9500 euro.

Per realizzare quest’opera è stato redatto un progetto illuminotecnico conforme alle normative Coni per la pallacanestro e pallavolo, ad agosto sono partiti i lavori di adeguamento dell’impianto elettrico e sostituzione dei corpi illuminanti con fari a led che garantiranno una riduzione dei consumi e dei costi di gestione.