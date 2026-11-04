Nuove modalità di accesso alla piattaforma ecologica

Dal 15 novembre a Seveso cambiano, in via sperimentale per sei mesi, le modalità di accesso alla piattaforma ecologica di via Eritrea per i cittadini che intendono conferire rifiuti domestici utilizzando veicoli destinati al trasporto di cose o altri mezzi commerciali.

La modifica, approvata all’unanimità in Consiglio comunale, durante l’ultima seduta, aggiorna l’articolo 19 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani.

Potranno usufruire del servizio esclusivamente gli intestatari Tari in regola con i pagamenti, previa presentazione di un’apposita istanza.

Il modulo, disponibile sul sito del Comune, dovrà essere trasmesso via Pec a comune.seveso@pec.it, via e-mail a protocollo@comune.seveso.mb.it oppure consegnato all’ufficio Protocollo del Municipio di viale Vittorio Veneto 3, negli orari di apertura.

Nella domanda occorrerà indicare i propri dati anagrafici e il veicolo utilizzato, dichiarando che i rifiuti provengono esclusivamente da un’utenza domestica. Sarà possibile ottenere l’autorizzazione per un massimo di cinque accessi all’anno.

“La misura si è resa necessaria perché è emerso un uso improprio della piattaforma con costi aumentati notevolmente a carico del Comune – spiega la sindaca Alessia Borroni – Il nostro obiettivo è evitare che per colpa di pochi la Tari aumenti per tutti e soprattutto vogliamo garantire un maggiore controllo dei conferimenti effettuati mediante autoveicoli destinati al trasporto di cose o altri mezzi commerciali, nonché di disciplinare in maniera puntuale i quantitativi massimi conferibili presso la piattaforma ecologica, anche al fine del contenimento dei costi di smaltimento”.