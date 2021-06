Nuove poltrone all'hospice, grazie ad Arca

L'associazione ha donato delle sedute da sistemare in ogni stanza del reparto

Un bel regalo per gli ospiti

Diciannove nuove poltrone relax elettriche sono state acquistate e donate dall'associazione Arca per gli ospiti dell'hospice di via Milano. Dopo i televisori, gli orologi da camera, i tablet, il frigobar e il forno a microonde, nelle stanze, ora ci sono anche delle confortevoli sedute reclinabili con sistema di alzapersona meccanico che consentiranno agli utenti della struttura e ai loro familiari di stare più comodi.

La prima consegna

Giovedì mattina è stata consegnata la prima fornitura: 8 poltrone, alle quali se ne aggiungeranno altre 7 a luglio e le ultime 4 arriveranno dopo le vacanze. Un regalo «importante» per la struttura, che è stato possibile grazie alle donazioni del 5 per mille devolute all’associazione nel 2018, per un totale di circa 15.000 euro.

Il presidente

«Devolvere il 5 per mille alla nostra associazione è un modo per aiutare concretamente gli ospiti in hospice, ma anche per sostenere il lavoro degli operatori della struttura, ecco perchè invitiamo a continuare a farlo - ha spiegato il presidente Mario Caspani - oltre agli arredi, grazie a queste donazioni abbiamo anche acquistato materiale sanitario, deambulatori e cuscini antidecubico, tutti ausili che sono di aiuto e sollievo agli ospiti». "Doni" che il dottor Matteo Beretta, responsabile del reparto e la sua equipe hanno molto apprezzato.