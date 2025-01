La Fondazione Don Enrico Vago ETS, con sede a Concorezzo ha annunciato in queste ore che il progetto “La Comunità in Rete per l’Educazione”, presentato il 6 Novembre 2024 alla Fondazione della Comunità Monza e Brianza – Ente Filantropico, con sede a Monza, per la partecipazione al “Bando 2024.9 Welfare di comunità”, è stato positivamente selezionato, con lo stanziamento di Euro 8000,00 per la sua realizzazione.

Nuove risorse per il progetto educativo della Fondazione Don Enrico Vago

Il costo complessivo preventivato del progetto è pari a Euro 19900,00. La quota non coperta dal finanziamento sarà a carico dei partners progettuali e di donazioni che i partners si impegneranno a raccogliere nella comunità, come previsto dal regolamento del bando. Tutti possono contribuire alla realizzazione del progetto con una donazione online dal sito di Fondazione Monza e Brianza o con un bonifico intestato a Fondazione della Comunità di Monza e Brianza – Ente Filantropico, IBAN IT03Q0503420408000000029299 e causale “La comunità in rete per l’educazione”.

La collaborazione

Il progetto “La Comunità in Rete per l’Educazione” è frutto di un entusiasmante lavoro di coprogettazione da parte di diverse realtà socio-culturali e sportive concorezzesi che opereranno in rete per la sua attuazione. Partners del progetto, coordinati dal Capofila Fondazione Don Enrico Vago ETS, sono le seguenti associazioni: Uniti nella Diversità, Volontariato S. Eugenio OdV, PerPiúScuola, Un Palcoscenico per i Ragazzi OdV. Altre belle realtà associative collaboreranno alla realizzazione del

progetto quali l’Associazione sportiva dilettantistica Oratorio S.Luigi Concorezzo (OMCC), la Libreria La Ghiringhella, il Coro Parrocchiale S. Cecilia, le associazioni Fili di Parole e Minerva, il Corpo Musicale Parrocchiale S. Cecilia, la sezione concorezzese del Club Alpino Italiano.

Il progetto

Il progetto è condiviso dall’Amministrazione Comunale, dalla Parrocchia SS. Cosma e Damiano e dall’Is1tuto Comprensivo scolastico “G. Marconi” di Concorezzo che hanno sottoscritto una lettera di adesione esprimendo il proprio impegno a sostenere e patrocinare le iniziative progettuali promosse. La Parrocchia metterà anche disposizione volontari del gruppo “Il Portico” per il doposcuola in oratorio e il Cineteatro S. Luigi per la proiezione di film d’essai e rappresentazioni teatrali.

Il progetto mira ad avviare iniziative attraverso le quali offrire a ragazzi, giovani e alle loro famiglie opportunità educative e di crescita con la comunità cittadina. Intendiamo avviare iniziative nuove e consolidare attività già esistenti con la finalità di migliorare la qualità della vita nella comunità.

Attività progettuali già promosse hanno visto un’ampia e interessata partecipazione di cittadini. Fra queste, l’incontro pubblico “La Scuola sul Grande Schermo” (15 Novembre 2024) che ha trattato il tema dell’evoluzione nel tempo dei modelli educativi e dida9ci della scuola attraverso la visione di spezzoni di noti film a cui ha fatto seguito un dibattito; una mostra delle attività didattiche e laboratoriali svolte da ragazzi che partecipano al gruppo di studio della scuola primaria (1 dicembre

2024); un incontro pubblico nel quale è stato presentato un progetto di Calcio Integrato che prevede il coinvolgimento di persone disabili nello sport (4 Dicembre 2024).

Dal 25 Gennaio al 2 Febbraio 2025, in occasione della Festa della famiglia, si svolgerà una mostra sul tema della famiglia: “Franz e Franziska - Non c’e’ amore piu’ grande” in onore del beato Franz Jägerstätter.

Le nuove iniziative promosse saranno comunicate alla cittadinanza attraverso la stampa locale e i social media di tutti gli enti convolti.