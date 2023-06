Nuove tecnologie e risorse per l'Anatomia Patologica di Vimercate

Risorse professionali e tecnologiche, acquisite negli ultimi mesi, che hanno permesso alla struttura di Anatomia Patologica dell’Ospedale di Vimercate di compiere un ulteriore e corposo balzo in avanti, mettendola in condizione di non avere nulla da invidiare alle più grandi strutture ospedaliere e centro di attività oncologica.

La biologia molecolare fa fare un balzo in avanti all'Ospedale di Vimercate

Un passo in avanti dettato dal fatto che da qualche mese, presso il nosocomio vimercatese si eseguono test e valutazioni diagnostiche di biologia molecolare tra i più avanzati come conferma Giorgio Bovo, direttore della struttura.

“Per essere più precisi – spiega Giorgio Bovo – ci occupiamo di diagnostica molecolare somatica ovvero di diagnosi, di studio del DNA e RNA (gli acidi nucleici presenti nelle nostre cellule), di verifica delle alterazioni presenti a livello delle cellule tumorali per determinare interventi terapeutici più mirati e personalizzati”.

A ciò che è già operativo da un paio di anni si è affiancata la tecnologia NGS (Next Generation Sequencing) che permette di sequenziare e valutare ampie regioni del DNA e con una sola analisi individuare più bersagli che possono essere colpiti con i farmaci oncologici.

L'ingresso di Cristina Arosio

Sono procedure messe in campo grazie alla competenza e alla professionalità di una nuova dottoressa nell’organizzazione diretta da Bovo: Cristina Arosio, dirigente biologa, specialista in genetica medica che ha operato, prima di giungere in via Santi Cosma e Damiano, presso il Consorzio per la Genetica Molecolare Umana di Monza.

“Oggi con l’utilizzo della biologia molecolare – dice la specialista- siamo in grado, anche a Vimercate, per l’intera ASST, di fornire indicazioni sempre più specifiche per le strategie terapeutiche dei clinici”.

Attualmente la struttura di analisi diagnostica è impegnata in modo particolare sui tumori solidi.