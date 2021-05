Nuove tecnologie per la Pneumologia dell’Ospedale di Vimercate

Una nuova tecnologia per la Pneumologia dell’Ospedale di Vimercate. Si tratta di apparecchiature per la videobroncoscopia, molto utili nella valutazione dei dettagli anatomici della mucosa bronchiale e nell’analisi di eventuali lesioni superficiali.

L’investimento complessivo per le nuove apparecchiature che andranno nel reparto di Pneumologia diretto da Paolo Scarpazza è stato di 42.000 euro. Nel dettaglio si tratta di apparecchiature che forniranno un valido supporto nella valutazione dei dettagli anatomici della mucosa bronchiale e nell’analisi di eventuali lesioni superficiali. L’acquisizione è tanto più utile in questo periodo in cui l’accertamento, la diagnosi e il trattamento delle vie aeree e dei polmoni riveste un ruolo centrale nella clinica.

La nuova strumentazione consentirà di analizzare agevolmente ogni parte del tessuto, grazie ad un broncoscopio di nuova generazione.

Il design dello strumento, più leggero ed ergonomico rispetto al passato, ne facilita la gestione durante la procedura endoscopica. Il dispositivo integra anche soluzioni innovative a favore della sicurezza dell’esame.