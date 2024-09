Nuove tombe al cimitero monumentale di Desio, partiti i lavori al campo 1. Il cantiere è stato avviato in settimana e andrà avanti per almeno un mese.

Lavori al via per le nuove tombe, colombari off limits

Lavori per la costruzione di nuove tombe al cimitero monumentale, per circa un mese i colombari del settore L e il campo 18 sul lato ovest non saranno pertanto accessibili a causa del transito dei mezzi impiegati per l’intervento. Si tratta di un progetto che era stato annunciato e che riguarda il rifacimento del campo 1. Qui verranno realizzate 43 nuove sepolture con cassone doppio, per un totale di 86 postazioni dalla concessione trentennale.

Nei prossimi mesi il rifacimento degli ossari

"È un intervento che contribuisce a riqualificare una porzione del cimitero vecchio e rientra in un pacchetto che prevede altri interventi di riqualificazione già programmati per i prossimi mesi", spiega l’assessore ai Servizi cimiteriali e vicesindaco, Andrea Villa. Nell’elenco delle opere figurano il rifacimento degli ossari, ma anche del campo dei bambini, che tempo fa era finito al centro delle polemiche a causa dell’erba alta che soffocava le tombe. Sarà rifatta la copertura dei colombari del settore H, nella parte nord/ovest, del campo 4, previsto il restauro delle cappelle gentilizie.

Interventi anche al cimitero nuovo

Contemporaneamente proseguono anche i lavori che interessano il cimitero nuovo. Se il cronoprogramma sarà rispettato tra settembre e ottobre, ma la data è ancora da definire, è prevista l’inaugurazione del "Giardino delle rimembranze" dove sarà possibile disperdere le ceneri dei defunti.

Sempre per il camposanto di piazza Divina Misericordia di recente c’è stato il via libera da parte di Regione Lombardia per la realizzazione dell’impianto di cremazione.