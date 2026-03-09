Nuovi appuntamenti per la prevenzione

A Seveso tre nuove iniziative di prevenzione a cui i cittadini potranno partecipare gratuitamente.

Migliorare la memoria

La prima delle proposte si chiama “Allena la Mente” ed è inserita nel programma realizzato nell’ambito delle Politiche per l’invecchiamento attivo promosse e finanziate da Regione Lombardia con la collaborazione di Ats Brianza. Si terrà per tre venerdì di fila a partire da quello in arrivo (13, 20 e 27 marzo) dalle 15 alle 17 al Centro anziani di viale Redipuglia. Si tratta di un laboratorio stimolante per mantenere la mente attiva e migliorare la memoria. L’iniziativa è parte del progetto più ampio Attivati! Generazione Senior

L’attenzione per l’alimentazione

La seconda iniziativa è a cura dell’assessorato al Bilancio, Istruzione, Rapporti con le società partecipate, Diritto allo studio, Contratti e convenzioni in collaborazione con Dussmann. Si intitola “Educazione alimentare per tutti” ed è un percorso (in webinar) di tre incontri, gratuito, a cadenza mensile per la popolazione adulta, a cura della biologa nutrizionista Giulia Spreafico. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 19 marzo; saranno presentate le indicazioni per una sana e corretta alimentazione.

La prevenzione

Sempre in collaborazione con Dussmannm martedì 17 marzo nell’aula magna della scuola secondaria Leonardo da Vinci in via de Gasperi è in programma una giornata aperta sulla prevenzione dal soffocamento da cibo rivolta a tutta la popolazione di Seveso e in particolarmente a genitori, nonni, insegnanti, educatori e baby sitter. Gli argomenti principali dell’incontro saranno la prevenzione del soffocamento, la prevenzione a tavola, il sonno sicuro e la Sindrome della morte improvvisa del lattante (Sids) e l’ostruzione delle vie aeree e arresto cardiaco su bambini e lattanti.