Da lunedì 31 maggio 2021 è possibile presentare domanda per l’erogazione di Buoni Spesa a favore delle famiglie in difficoltà dovuta all’emergenza Covid19.

Nuovi buoni spesa disponibili per le famiglie vimercatesi in difficoltà

Come per le precedenti edizioni del bando è necessario avere alcuni requisiti:

Essere residenti a Vimercate.

Per i cittadini extra UE: essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno in corso di validità o della ricevuta di richiesta di rinnovo.

Essere titolari di conti bancari o postali che presentano un saldo alla data di presentazione della domanda complessivamente uguale o inferiore a € 1.000,00= procapite, cioè per ciascun componente del nucleo familiare (ad esempio: per n. 4 componenti il saldo totale deve essere uguale o inferiore a € 4.000,00=). Per questo requisito potrà essere successivamente richiesta dall’Ufficio Servizi Sociali documentazione attestante la dichiarazione resa.

Non disporre alla data di presentazione della domanda di sufficiente reddito ed essere in condizione di difficoltà economiche tali da non poter provvedere nell’immediato all’acquisto di beni alimentari e di prima necessità, direttamente o indirettamente legate all’emergenza COVID-19.

Il modulo di domanda sarà disponibile sul sito del Comune di Vimercate a partire da lunedì 31 maggio 2021 mentre la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 18 giugno 2021.

La validazione delle domande

L’Ufficio Servizi Sociali verificherà le domande presentate, e in caso di accertamento positivo dei requisiti richiesti, provvederà ad erogare i buoni spesa ai nuclei familiari richiedenti sino ad esaurimento dei fondi a disposizione.

I buoni saranno erogati esclusivamente in forma cartacea e saranno equivalenti a 10 euro ciascuno, per un valore complessivo compreso fra 160 e 400 euro, in ragione della composizione del nucleo familiare.

Per informazioni i cittadini possono contattare l’ufficio dei Servizi Sociali a uno dei seguenti numeri: 039.6659460 – 039.6659461- 039.6659459 – 039.6659452 nei seguenti orari: lunedì – mercoledì – venerdì dalle 9.00 alle 12.00; giovedì dalle 16.00 alle 18.00.