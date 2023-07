Nuovi cantieri a Verano, da luglio lavori anche in via Piave

Dalle prossime settimane partirà un nuovo cantiere in via Piave a Verano . Sarà sostituita tutta la conduttura dell'acqua

Cantieri in centro

Nuovi lavori in arrivo, questa estate. A ridosso del centro storico. Le opportunità offerte dal PNRR si concretizzano in un nuovo intervento sul territorio comunale: la conduttura di acqua potabile di via Piave verrà infatti sostituita e l’intervento sarà curato da Brianza Acque.

Sarà ammodernata la vecchia linea idrica

Il cantiere, come quello più grande di via Nazario Sauro che è partito alcune settimane fa lungo l’arteria principale del paese, ha l’obiettivo di eliminare le perdite strutturali della vecchia linea idrica.

«Pur non creando – per ora – disagi dovuti ad allagamenti o ad assestamenti del terreno, sono già oggi importanti e si configurano come uno spreco insostenibile di una risorsa così preziosa e la cui disponibilità futura è sempre più messa in discussione a livello globale» ha spiegato il vice sindaco Paolo Caglio.

Lavori tra via Piave e via Umberto I

Il tratto di tubazione che verrà sostituito è quello che da via Umberto I risale fino alla curva a gomito in cima a via Piave.

L’accesso alla piazza mercato potrà avvenire dalla parte opposta a quella cantierizzata, per cui dalla via Umberto I, se il cantiere si troverà sopra la piazza, o da via Isonzo/Viale Rimembranze se il cantiere si troverà in prossimità di via Umberto I. Inevitabile dunque qualche disagio.

La data di avvio delle opere non è ancora confermata, ma dovrebbe essere nella seconda metà di luglio.