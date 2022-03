Nuovi cestini per i parchi (e non solo) della città

Installazione

I contenitori posizionati in varie zone di Vimercate

E' partita oggi, martedì 1 marzo, l'installazione di nuovi cestini nei parchi di Vimercate

I cestini nei parchi

Parte oggi l’installazione dei nuovi cestini nei parchi comunali di Vimercate. I 15 nuovi contenitori saranno divisi secondo quattro tipologie di rifiuti: multipak, carta, indifferenziato e vetro e saranno sistemati nei parchi cittadini. Si tratta di contenitori facilmente gestibili per le operazioni di svuotamento.

Ad essere interessati sono i parchi comunali, sia con la sostituzione degli attuali cestini sia con un contestuale potenziamento della rete esistente. I contenitori saranno posizionati alla biblioteca di Vimercate di via Battisti 1, al parco Trotti (ingresso via Vittorio Emanuele 1), al parco Sottocasa (ingresso Terraggio Molgora 1 e ingresso via Galbussera 1), al parco Ruginello (vicino alla scuola Collodi), al parco a tutto sport (ingresso via Damiano Chiesa 1), al parco di Oreno (ingresso via Vanoni 1 – via Gramsci 1), al parco Gussi (ingresso via XXV Aprile 1 – ingresso via Mazzini 1), al parco Cardinal Martini di via Brenta 1, nella zona verde di via Fiume 1, al parco di via Donizetti 1, al parco villa Volontieri di via Pellico 1 e al parco di via Roveda 1