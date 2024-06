Proseguono i pattugliamenti del territorio da parte del Nucleo di Polizia Ambientale di Desio volti a disincentivare l'abbandono irregolare dei rifiuti.

Nuovi controlli della Polizia Ambientale a Desio: sequestrato un autocarro

Nei giorni scorsi, in una zona periferica della città, nel corso di un’attività di controllo automontato (gli agenti operano all´esterno per il rilevamento di incidenti stradali e per il controllo del territorio), gli operatori, insospettiti da un autocarro cassonato che trasportava materiale di risulta e rifiuti (sostanze ferrose, reti e brande, mobiletti e un fusto in alluminio vuoto), hanno fermato il conducente.

All’interessato sono stati subito richiesti tutti i documenti giustificativi per il trasporto in argomento: domiciliato in un altro Comune della Provincia, non risultava in possesso di idonee certificazioni e, pertanto, dopo ulteriori e verifiche e accertamenti, è stato denunciato per reati ambientali, con conseguente sequestro dell'autocarro.