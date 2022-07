Nuovi erogatori dell'acqua a scuola e in biblioteca

Il Comune di Usmate Velate ha ufficialmente inaugurato due nuovi erogatori self service di acqua nell’aula mensa della scuola secondaria di primo grado “Bernardino Luini” e nella zona lettura-studio della Biblioteca Civica “Alda Merini”, due dei luoghi simbolo dello stretto rapporto fra istituzioni e popolazione.

Il Comune ha provveduto ad effettuare tutti gli interventi necessari per il collegamento con l’impianto idrico, utilizzando poi le apparecchiature fornite da BrianzAcque.

Nuovi erogatori dell'acqua, il sindaco "Attenzione verso una risorsa così importante"

“Dopo aver inaugurato la nuova Casa dell’acqua di via Milano, prosegue l’attenzione dell’Amministrazione Comunale verso questa risorsa così strategicamente importante per la nostra quotidianità e per il nostro futuro – afferma Lisa Mandelli, Sindaco di Usmate Velate – Entrambe le azioni vanno nella direzione di apportare un contributo alla riduzione della plastica monouso e a sensibilizzare le persone sull’importanza dell’utilizzo responsabile dell’acqua. Un percorso che coinvolge tutti, istituzioni in primis, e che ci vede quindi in prima fila nel promuovere atteggiamenti responsabili all’interno dei luoghi pubblici”.