Piano Fontana

Presenti agli incontri, assieme agli amministratori locali, anche gli On. Andrea Crippa e Paolo Grimoldi, il Sen. Emanuele Pellegrini e i Consiglieri regionali Alessandro Corbetta e Andrea Monti.

Si sono svolti ieri mattina, domenica 10 aprile, presso il Comune di Roncello, di Cornate d’Adda e le scuole elementari di Mezzago i flash mob della Lega provinciale di Monza e Brianza per ringraziare Regione Lombardia del Piano Fontana: 3,5 miliardi euro destinati ai comuni lombardi per la ripartenza post Covid.

Nuovi fondi per Cornate, Mezzago e Roncello. La Lega ringrazia con i flash mob

“Si tratta nello specifico di 500mila euro per Cornate, 200mila per Mezzago e 200mila per Roncello, risorse ingenti destinate a diverse riqualificazioni sui territori” così Andrea Villa Commissario provinciale della Lega in Brianza.

“È la prima volta che in Comuni così piccoli ci sono tanti esponenti insieme a sostenere i sindaci e il loro operato grazie ai fondi regionali, segno della grande attenzione della Lega ai territori. Inoltre ai sindaci sono stati consegnati gli attestati di buona amministrazione” aggiunge Villa.

“Questo tour per la Brianza continuerà nelle prossime settimane per toccare tutti i Comuni dove sono stati realizzati importanti lavori di riqualificazione dei beni comunali in tema di scuola, viabilità e cultura. Dalla Regione finanziamenti importanti per la Brianza, questa è la Lega del fare” conclude Villa.