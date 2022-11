Un nuovo stanziamento, il terzo dal 2021 ad oggi, destinato alle associazioni concorezzesi che si occupano di offrire sostegno alle famiglie in difficoltà a causa della pandemia.

Nuovi fondi per le associazioni che offrono sostegno alle famiglie in difficoltà

Il Comune dunque si conferma al fianco degli enti di volontariato che dall'inizio dell'emergenza sanitaria hanno lavorato in squadra per dare un sostegno concreto ai nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali, già precarie nel pre-pandemia, si sono aggravate. Il fondo ammonta a 10mila euro ed è stato suddiviso tra le associazioni Food For All, Centro di Ascolto Caritas, Associazione Lo Spiraglio e Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Concorezzo. L'ultimo stanziamento porta il totale dei contributi destinati alle associazioni per questa emergenza a 95mila euro di cui 40mila euro erogati ad agosto e 45 mila euro stanziati a settembre 2021.

Gli interventi

Anche in questo caso questo contributo consentirà alle associazioni di continuare a programmare interventi mirati (es. la fornitura di pacchi alimentari, sostegno di spese urgenti famigliari ecc.) in favore dei nuclei famigliari in difficoltà.

"Grazie ai volontari per aver saputo fare squadra"

“Sostenere economicamente le associazioni attive nell’ambito degli aiuti delle famiglie in difficoltà significa potenziare una visione di rete della gestione delle situazioni famigliari più delicate- ha commentato l’assessore ai Servizi Sociali Walter Magni-. Questo intervento si colloca, infatti, in un programma di aiuti strutturati che ha preso il via nel mese di settembre 2021 e che ha portato, complessivamente, allo stanziamento di 95 mila euro alle associazioni del nostro territorio. Fondi importantissimi per queste realtà che, fin da inizio pandemia, sono state al fianco del Comune dando un supporto fondamentale nella gestione quotidiana delle situazioni di emergenza sociale del territorio. Un grazie, quindi, ai volontari per aver saputo fare squadra con l’Amministrazione comunale sostenendo, in modo concreto e capillare, gli interventi comunali in favore delle famiglie in difficoltà”.