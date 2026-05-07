Nuovi giochi al Parco Green e nei giardini di via Leopardi a Birone

Attrezzature più moderne e inclusive per i bambini nel parco Nicholas Green di Giussano e nei giardini di via Leopardi a Birone.

Strutture ludiche più belle per i bimbi che vanno al parco

Giochi tutti nuovi al parco Green e nei giardini di via Leopardi a Birone. Moderne e funzionali strutture ludiche, sono state installate con l’obiettivo di stimolare il gioco, la socialità e lo sviluppo fisico dei bambini.

E’ stata da poco completata la sostituzione dei precedenti arredi ammalorati con strutture all’avanguardia più sicure e inclusive.

«Con il completamento di questi lavori – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Giacomo Crippa – confermiamo l’impegno costante nel rinnovare l’arredo urbano e nel valorizzare gli spazi dedicati al gioco. Un intervento simile era già stato eseguito lo scorso anno in Area Laghetto, proseguiamo ora con opere che riguardano il capoluogo e la frazione di Birone».

I nuovi giochi al Nicholas Green

Nel Parco Green, il vecchio gioco combinato in legno con due torri, installato circa vent’anni fa e ormai deteriorato, è stato sostituito da una struttura per bambini dai 4 ai 12 anni. La nuova installazione offre una varietà di attività: reti e pareti per l’arrampicata, scivoli di diverse altezze, un palo dei pompieri e spazi sotto la piattaforma per il gioco creativo. Parte dei pannelli e delle strutture portanti sono realizzate, la pavimentazione antitrauma garantisce sicurezza e comfort. La struttura può ospitare fino a 28 bambini contemporaneamente.

Strutture ludiche anche a Birone

Anche nel giardino di via Leopardi a Birone il vecchio gioco in legno, ormai ammalorato, è stato sostituito da una nuova torre dotata di scivolo e arrampicata, adatta a bambini dai 3 ai 10 anni. La struttura, garantisce accessibilità e gioco integrato a tutti i bambini, comprese le attività tattili e motorie.