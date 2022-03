Seregno

Nelle ultime settimane a Seregno installati i giochi in cinque aree verdi. Ecco quali.

Gli ultimi ad essere riqualificati sono stati il parco Madre Teresa di Calcutta, i giardini di via Alfieri, quelli di via Ripamonti e via Tiziano e il parco in via delle Grigne.

Nuovi giochi in venti parchi della città

Una buona notizia per tutti i piccoli cittadini di Seregno. Con l'imminente arrivo della primavera l'Amministrazione comunale prosegue con gli interventi di riqualificazione dei parchi pubblici installando nuovi giochi per bambini e bambine.

Come comunicato in queste ore dal Comune in città sono cinque le aree verdi in cui nelle ultime settimane sono stati installati nuovi giochi a molla, dondoli a seggiolini, altalene, scivoli gradi e scivoli piccoli. Non solo, sono stati posizionati nuovi giochi anche all'interno della scuola materna Andersen.

In totale sono venti le aree verdi in cui sono stati installati nuovi giochi per i bambini.

(foto dalla pagina Facebook del Comune di Seregno)