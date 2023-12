Nella notte tra il 20 e il 21 dicembre chiude l'uscita della stazione di Agrate Brianza per lavori.

Nuovi lavori in autostrada, chiude l'uscita della stazione di Agrate

A comunicare la chiusura, necessaria per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, è stata Autostrade per l'Italia. Nel dettaglio dalle 21:00 di mercoledì 20 alle 5:00 di giovedì 21 dicembre, sarà chiusa la stazione di Agrate, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa Autostrade consiglia di uscire alla stazione di Trezzo.

Nello stesso orario sarà chiusa anche l'area di servizio "Brianza sud", situata nel tratto compreso tra Agrate e Cavenago, verso Brescia.