Nuovi orari di apertura al pubblico degli uffici comunali di Cesano Maderno dal 1 settembre 2023.

L’ha disposto l'Amministrazione comunale con decreto firmato dal vicesindaco Francesco Romeo ieri, martedì 29 agosto 2023.

"Si ritiene necessario modificare gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, ad eccezione della biblioteca, per consentire una maggiore potenziale fruibilità dei servizi erogati in favore dell’utenza" si legge nell’atto ufficiale.

Tutti gli uffici comunali saranno aperti dalle 8.15 (un quarto d’ora prima rispetto a prima) alle 12.45 lunedì, mercoledì e venerdì e dalle 14.45 alle 17.45 martedì e giovedì.

I Demografici aggiungono l’apertura al sabato, dalle 9 alle 12. Per la carta d’identità elettronica: da lunedì a venerdì su appuntamento.

Gli assistenti sociali (settore Servizi alla persona) ricevono, su appuntamento, dalle 8.30 alle 13 lunedì, mercoledì e venerdì e dalle 16.30 alle 18.15 martedì e giovedì.

Gli Uffici Tecnici (settore Servizi al territorio, all’ambiente e alle imprese) ricevono dalle 8.15 alle 12.45 lunedì, mercoledì e venerdì, ma per i professionisti e gli esercizi pubblici e commerciali il ricevimento è solo su appuntamento, da lunedì a venerdì. La Polizia Locale riceve da lunedì a venerdì dalle 12 alle 15 e martedì e giovedì dalle 16 alle 18. La biblioteca continua a mantenere gli orari di apertura al pubblico in vigore dal novembre 2021.

Soddisfatto il sindaco Gianpiero Bocca:

“Abbiamo introdotto migliori orari per i cittadini, anche grazie all’anticipazione dell’apertura alle 8.15. Per quanto riguarda l’Area Tecnica, professionisti e commercianti potranno sempre accedere agli Uffici su appuntamento: grazie a questa misura non dovranno più attendere in coda il loro turno, ma potranno tornare velocemente alle loro occupazioni. È un efficientamento che si riflette positivamente anche sulle attività produttive. Vogliamo che l’Amministrazione comunale sia sempre più una risorsa per la crescita della nostra comunità”.