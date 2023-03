Cambiano gli orari di chiusura dei parchi cittadini a Vimercate.

Nuovi orari di chiusura dei parchi cittadini a Vimercate

Con una ordinanza del sindaco Francesco Cereda i giardini cittadini potranno rimanere aperti più a lungo: in particolare

a marzo(con l'ora solare) i parchi saranno aperti dalle ore 8.00 alle ore 18.30 mentre con il passaggio all'ora legale l'orario di chiusura slitterà alle 20. A partire da giugno e fino a settembre poi ci sarà una ulteriore estensione dell'orario con chiusura alle 21.

Vivere appieno il territorio

L’estensione dell’orario di fruizione dei parchi comunali, sottolinea l'Amministrazione comunale, estende la possibilità di vivere sempre più e meglio i parchi e gli spazi verdi di Vimercate. Un’esigenza emersa dall’ascolto dei bisogni e delle necessità dei cittadini per quanto riguarda le attività nelle aree giochi per bambini, per la pratica sportiva e per trascorrere

il proprio tempo libero.