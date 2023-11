Nuovi orari per la piattaforma ecologica di Desio. E in città c'è il progetto di un nuovo centro di raccolta

L'orario di chiusura passa dalle 17.30 alle 18.30 e in più si potrà accedere anche il lunedì pomeriggio, che attualmente è giorno di chiusura totale. Sono le principali novità che rigurdano la piattaforma ecologica di Desio di via Einaudi che dunque da lunedì 27 novembre cambia gli orari di apertura.

Nuovi orari per la piattaforma ecologica di Desio

L’apertura della piattaforma ecologica rimarrà sempre di 36 ore alla settimana (uguali a quelle finora in vigore), con l’aggiunta del lunedì pomeriggio (che prima non era accessibile), con l’intento di offrire un servizio migliorativo a operatori e cittadini.

In particolare, raddoppia il tempo per le utenze non domestiche, che avranno a disposizione 28 ore di accesso gratuito (al momento sono 14 alla settimana), tutti i giorni escluso il sabato. Le utenze domestiche avranno diritto ad accedere gratuitamente in ogni momento di apertura (36 ore alla settimana) con un incremento di 14 ore settimanali rispetto agli orari attuali.

Il nuovo orario

Il nuovo orario prevede l’apertura mattutina il martedì, giovedì e sabato dalle 8.30 alle 12.30, il pomeriggio, dal lunedì al sabato dalle 14.30 alle 18.30. L’accesso è sempre consentito ad entrambe le utenze (domestiche e non domestiche), eccezione fatta per l’intera giornata di sabato, destinata alle sole utenze domestiche, andando a dimezzare le ‘code’ in ingresso.

“Diminuisce l’attesa per accedere alla Piattaforma e aumentano le ore di ingresso settimanale per tutte le utenze – spiega il SindacoSimone Gargiulo - ciò rappresenta un passaggio importante fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, grazie alla fondamentale collaborazione di Gelsia Ambiente, gestore dei servizi di igiene ambientale per il Comune di Desio. Da lunedì 27 novembre questa modifica andrà ulteriormente a migliorare il lavoro sull’igiene urbana del territorio”.

Obiettivo maggiore elasticità

“La struttura per la raccolta differenziata è aperta per un totale di 36 ore settimanali. Prima 22 ore erano dedicate alle utenze domestiche e 14 a quelle commerciali – aggiunge il vicesindaco e Assessore all’Ambiente Andrea Villa – ora invece tutte le utenze vi possono accedere negli orari di apertura, ad esclusione del sabato, giornata dedicata solo alle utenze domestiche. Con i nuovi orari garantiamo un'apertura quotidiana della piattaforma ecologica con l'obiettivo di mettere la cittadinanza nelle condizioni di poterla utilizzare con maggiore elasticità. Le novità principali sono rappresentate dalla nuova apertura del lunedì e dall'estensione di un'ora della fascia oraria pomeridiana. Ci auguriamo che questa rimodulazione delle possibilità di accesso possa incontrare il favore della cittadinanza e aumentare la quantità di rifiuti conferiti correttamente".

Come si accede

Le utenze possono accedere alla Piattaforma Ecologica utilizzando un documento di riconoscimento, con la specifica che le attività produttive e commerciali possono conferire solo le tipologie di rifiuti autorizzate, devono avere il formulario e devono essere iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, nel rispetto del Regolamento Comunale.

Per maggiori dettagli, contattare Gelsia Ambiente

E in città c'è il progetto di un nuovo centro di raccolta

“Ma questa non è la sola novità – prosegue Villa - Considerato che l’attuale impianto per la raccolta differenziata è sottodimensionato rispetto alle proporzioni del territorio comunale e al numero di utenze servite, intercettando i fondi del PNRR, oltre a stanziare un’apposita somma nel bilancio comunale, è in programma la realizzazione di un nuovo Centro di Raccolta, che vedrà nella valorizzazione del rifiuto l’occasione per ottimizzare la gestione dei servizi pubblici locali. Si tratta di un impegno preso con la cittadinanza su cui abbiamo lavorato fin dall'inizio e che stiamo portando avanti. Abbiamo colto l'opportunità di un bando PNRR e siamo riusciti ad ottenere un finanziamento importante, presentando un progetto nato e fortemente voluto da questa Amministrazione".

Dove sarà realizzata

La Piattaforma di futura costruzione sarà realizzata in via Ruggero Leoncavallo e vedrà il coinvolgimento operativo del gestore del servizio di igiene urbana, Gelsia Ambiente s.r.l., in sinergia con le Aziende partecipate ad essa associata, nel ruolo di Soggetto Realizzatore, mediante un accordo integrativo al contratto in essere. Il Comune di Desio ricoprirà il ruolo di Soggetto Attuatore per le attività di monitoraggio, rendicontazione, controllo, presidio per il raggiungimento della quota parte di milestone/target connessa all’attuazione del progetto, nonché i contatti con il MASE (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica).

Consiste nella realizzazione di un nuovo Centro di Raccolta ai sensi del Decreto 8 Aprile 2008 n. 99, costituito da aree presidiate e allestite dove si svolgerà unicamente attività di raccolta mediante raggruppamento per frazioni omogenee. L’area individuata ha una superficie di 6.270 mq, si trova all’interno di una zona facilmente accessibile e servirà tutto il territorio comunale di Desio (14 Km2), per oltre 41mila abitanti serviti.