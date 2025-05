"Nuovi Orizzonti": nasce il Comitato per promuovere lo sport come strumento di integrazione

'Nuovi orizzonti' è il comitato che nasce con l'obiettivo di portare al centro lo sport come strumento di integrazione sociale.

Fortemente voluto da Raffaele Mantegazza, ordinario di Pedagogia all’Università Bicocca di Milano, e da Davyd Andryiesh, campione paralimpico regionale di handbike si presenta ufficialmente sabato 17 maggio con il convegno 'Sport è integrazione' a Villa Camperio (nella foto di copertina) di Villasanta (Monza Brianza) con l'intento di esplorare ed approfondire insieme ad esperti e protagonisti del mondo educativo, associativo e sportivo il mondo paralimpico.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio ufficiale di Regione Lombardia, Provincia di Monza e Brianza e Comitato regionale paralimpico. Ha inoltre un collaborazione con 'Sport e Comunità', associazione benemerita del Coni, la cui iniziativa “Life – No Drugs” farà tappa intorno alle 12 proprio a Villasanta in occasione del Convegno.

Questa mattina i rappresentati sono stati ricevuti a Palazzo Lombardia dal sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani Federica Picchi.

“Il titolo di questo convegno - ha spiegato il sottosegretario - rappresenta un messaggio chiaro e necessario. Lo sport è un linguaggio universale, che unisce e valorizza le differenze. Per Regione Lombardia, parlare di integrazione significa anche riconoscere che ciascuno di noi è, in fondo, diversamente abile: ognuno ha potenzialità e limiti diversi, a volte visibili a volte meno visibili. Ciò che fa la differenza è la capacità di tutti noi come istituzioni e come società in genere di valorizzare ogni talento, dando la capacità di esprimersi, partecipare, essere protagonista”.