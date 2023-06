Novità all’Ospedale di Comunità di Giussano: lunedì 12 giugno saranno attivati dieci posti letto, a prevalente gestione infermieristica, destinati a pazienti che necessitano di assistenza a bassa intensità, provenienti dal territorio e inviati dai medici di medicina generale.

Nuovi posti letto all'Ospedale di Comunità di Giussano

La dotazione si aggiunge ai venti letti, già attivi a Giussano, per le cure sub acute. Letti impegnati da pazienti già “transitati” in reparti ospedalieri o in Pronto Soccorso, che superata la fase critica e raggiunta una certa stabilità clinica, hanno bisogno ancora di assistenza e di terapia di media complessità che, tuttavia, difficilmente potrebbero essere gestite a domicilio.