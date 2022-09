Nuovi progetti in arrivo per i giovani di Concorezzo

Nuovi importanti progetti in arrivo per i giovani di Concorezzo. L'Amministrazione comunale è pronta a promuovere iniziative legate al welfare di comunità, all'accessibilità e all’inclusività.

Non sono finiti i progetti che verranno finanziati a Concorezzo grazie al bando di Regione Lombardia “Estate Insieme”. La Giunta ha infatti ratificato il programma delle attività già svolte e ha iniziato a predisporre la programmazione di quelle che verranno concretizzate entro fine marzo. I fondi regionali che il Comune di Concorezzo ha ottenuto grazie alla partecipazione al bando ammontano complessivamente a circa 110.000 euro. Di questi, 77.000 euro sono stati erogati e finalizzati al sostegno economico dell’organizzazione delle attività estive per i ragazzi. Nei prossimi mesi verranno organizzate nuove iniziative sempre in un’ottica di rete territoriale con altri soggetti di Concorezzo. Le iniziative saranno, anche in questo caso, mirate al target dei bambini e dei ragazzi e inserite all’interno della progettazione complessiva del programma amministrativo. Nel dettaglio, il bando "Estate Insieme" ha come target progetti mirati a i minori fino a 17 anni nell’ambito della promozione del welfare di comunità, dell’accessibilità e l’inclusività, di servizi a sostegno del benessere dei minori e di iniziative di sostegno della conciliazione famiglia-lavoro.

Nei giorni scorsi il Comune di Concorezzo ha ricevuto la visita dell'assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità Alessandra Locatelli. Quest'ultima ha avuto la possibilità di osservare da vicino alcune delle realtà che nei mesi scorsi sono state protagoniste proprio di progetti legate al bando "Estate Insieme".

"Bandi come questo di Estate Insieme, rappresentano senza dubbio un’opportunità importante per il territorio per proporre iniziative di qualità ai nostri ragazzi - commenta il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio - Come Comune, oltre a essere riusciti a ottenere questi importanti finanziamenti che hanno integrato gli investimenti comunali, abbiamo strutturato un progetto di rete territoriale. La partecipazione a questo bando ha visto, infatti, il Comune di Concorezzo come ente capofila insieme ad altri soggetti del territorio in un’ottica di collaborazione attiva. I fondi sono stati utilizzati, ad esempio, per l’assistenza educativa, per l’oratorio feriale, per il doposcuola, per i camp estivi sportivi e anche per alcuni progetti di laboratori proposti alla scuola primaria. Il lavoro non è certamente finito. Grazie al bando Estate Insieme abbiamo ancora la possibilità di integrare gli investimenti comunali per altre iniziative per i prossimi mesi. Questa settimana abbiamo accolto in città l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità Alessandra Locatelli in visita in Brianza. Abbiamo avuto, quindi, la possibilità di far conoscere all’assessore alcune delle realtà che sono state protagoniste dei progetti finanziati da Estate Insieme".