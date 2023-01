Nuovi residenti e lieve aumento delle nascite: cresce la popolazione di Concorezzo

Il numero di concorezzesi è in aumento. Lo conferma l'annuale analisi dell'ufficio Anagrafe del Comune che indica, rispetto al 2021, un saldo positivo di circa 100 unità.

Cresce la popolazione di Concorezzo

Numeri dovuti principalmente all'arrivo di nuovi cittadini che hanno deciso di trasferirsi a Concorezzo: i nuovi residenti sono stati infatti 699 (360 maschi – 339 femmine) mentre sono state 527 le persone che hanno lasciato il comune, con un saldo quindi in positivo che ha portato Concorezzo ad avere una popolazione complessiva di 15.944 persone (7.810 maschi e 8.134 femmine). Nel 2021 i concorezzesi erano complessivamente 15.813.

Le nascite lievemente in crescita

Le nascite non calano, anzi sono leggermente, aumentate. Un risultato importante in un contesto globale di contrazione del numero di nuovi nati. Nel 2022 le nascite sono state 108 con una predominanza di maschi (61) rispetto alle femmine (47). Nel 2021 le nascite furono 106. Per quanto riguarda invece i decessi, negli ultimi dodici mesi sono morti 171 concorezzesi (89 maschi e 82 femmine), con un aumento rispetto al 2021 (146 morti).

L’aumento della popolazione è dovuto, infatti, all’arrivo di nuovi residenti in quanto il saldo naturale tra nuovi nati e il numero di decessi è negativo (-65).

Matrimoni, unioni civili e separazioni

Nel 2022 si sono anche stabilizzati i matrimoni, tornando ai numeri precovid. Negli ultimi dodici mesi si sono detti sì un totale di 69 coppie con una netta predominanza di matrimoni civili (43) rispetto a quelli religiosi (24). Le unioni civili sono state due. Per quanto riguarda, invece, le separazioni e i divorzi registrati in Comune, nel 2022 le coppie che si sono dette addio sono state 19.

"Un segnale di apprezzamento rispetto ai servizi alla vita nella nostra città"

“L’annuale analisi dei dati dell’Anagrafe è di fondamentale importanza per programmare e indirizzare in modo ponderato le azioni amministrative e anche politiche del nostro Comune- ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio-. In particolare i numeri statistici del 2022 descrivono una popolazione in crescita, non per il saldo tra nati e morti che continua a rimanere negativo, ma per l’arrivo sempre più importante di nuovi concorezzesi provenienti da altri comuni. Si tratta evidentemente di un segnale di apprezzamento rispetto ai servizi e alla vita nella nostra città. In questo senso, a livello comunale, continueremo a lavorare per mantenere alto il livello di servizi.

Altro aspetto positivo è il numero di nascite che è leggermente cresciuto. Un segnale bello e di speranza in un contesto globale in cui la natalità è in drastico calo”.