Di nuovo lavori in corso presso il centro sportivo di via Agnesi. Un investimento complessivo di circa 320mila euro per realizzare i locali destinati ad arbitri e giocatori. Gli interventi termineranno entro l’estate 2025.

Nuovi spogliatoi per il Centro sportivo di via Agnesi

Sono in corso i lavori per l’esecuzione degli spogliatoi a servizio del campo da calcio 3, un edificio costruito negli anno Settanta, per garantire alla cittadinanza ed alle società sportive del territorio spazi e dotazioni qualitativamente elevati.

E’ di 324mila euro l’investimento del Comune di Desio per l’esecuzione dei nuovi spogliatoi. Gli obiettivi dell’intervento sono garantire il completo utilizzo in sicurezza degli impianti e delle attrezzature a tutti i cittadini, favorire una equilibrata distribuzione degli spazi sportivi, garantire l’accessibilità a tutti gli spazi, incrementarne la fruibilità, migliorarne la sostenibilità gestionale, oltre a qualificare e implementare l’offerta dei servizi offerti agli utenti e favorire il legame tra pratica motoria/sportiva e la valorizzazione del centro.

L'edificio degli spogliatoi sarà demolito e ricostruito

I LAVORI. L’intento dell’intervento è riqualificare il blocco spogliatoi mediante la demolizione dell’attuale edificio e la successiva ricostruzione, con utilizzo di materiali ecocompatibili e dotazioni impiantistiche volte al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti rinnovabili. Ma non solo. Con questa opera si vuole assicurare una gestione manutentiva accurata, riducendo le opere necessarie e i relativi costi, oltre che migliorare la sostenibilità gestionale e favorire il legame tra pratica motoria/sportiva e valorizzazione della struttura frequentata da sportivi e non solo.

Tra i principi che stanno alla base di questa opera si trovano il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività, una qualità architettonica e tecnico-funzionale nel contesto dell’opera, il rispetto dei vincoli esistenti sulle aree e sugli immobili, la conformità a norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, oltre al rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza. E’ stato inoltre considerato un limitato consumo del suolo, il risparmio e l’ efficientamento energetico, una valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere, una compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell’opera. Non da ultimo è stata valutata l’accessibilità e l’adattabilità secondo le disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

Come si presenta la struttura di via Agnesi

L’impianto sportivo è collocato in un’area di circa 100.000 mq, comprende una serie di importanti strutture sportive tali da renderlo uno dei più importanti centri sportivi del territorio. E’ composto da diverse strutture, alcune delle quali indipendenti, oltre a diversi spazi comuni principalmente dedicati a spazi di sosta e interconnessioni (viabili e pedonali).

Nel centro sportivo sono attualmente presenti un campo da calcio principale, regolamentare a 11, in erba naturale dotato di tribuna coperta per il pubblico (capienza circa 600 persone), due campi da calcio secondari regolamentari a 11, in erba naturale dotati di spogliatoi prefabbricati con accesso indipendente rispetto al centro sportivo, una pista d’atletica leggera in manto sintetico a 6 corsie, due campi da tennis in manto sintetico, coperti con tensostruttura metallica, un campo da tennis in manto sintetico, scoperto, un campo da tennis in terra rossa, scoperto; due campi da beach volley, un parco con annessi giochi per bambini, una pista di pattinaggio, un’ area destinata a tiro a segno e altro ancora.

Il campo dove verranno realizzati i nuovi spogliatoi

Il campo da calcio, all’interno del quale saranno realizzati gli interventi di realizzazione di nuovo blocco spogliatoi, è attualmente in erba naturale. Il suo utilizzo è prevalentemente rivolto alle attività agonistiche e di allenamento delle società sportive locali. Il campo, regolarmente omologato dalla LND (codice campo 1836) per la categoria promozione, ha una tracciatura pari a mt 100,00 X 60,00 con orientamento est-ovest ed è dotato di adeguate fasce di rispetto su tutti i lati ed impianto di illuminazione (solo per allenamenti) mediante 4 pali con corpi luminosi LED.

Il campo è attualmente dotato di impianto di illuminazione, con 4 torri faro e apparecchi illuminanti LED. L’impianto esistente è in grado di garantire un’illuminazione, limitata per il solo utilizzo come impianto di esercizio con valori di illuminamento inferiori a 50 lux medi. L’area del campo è interamente delimitata da recinzioni di tipo metallico (rete metallica plastificata a maglia quadrata su cordolo in cemento armato di altezza media pari a cm 30) di altezza pari a mt. 2,00/2,20. L’accesso carrabile al campo è consentito attraverso un varco di larghezza di circa mt. 3.00 ubicato a sud-est del campo e accessibile direttamente da Largo Atleti Azzurri d’Italia.

L’accesso principale al centro sportivo è ubicato sempre su Largo Atleti Azzurri d’Italia nella porzione nord/est dell’impianto, con ulteriore separazione interna tra pubblico atleti mediante recinzione e cancelli non conformi alla Norma UNI EN 13200.